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Запад испугался войны на два фронта и решил помириться с Россией
В Венгрии предложили создать Европу "до Японского моря" - РИА Новости, 03.01.2022
Запад испугался войны на два фронта и решил помириться с Россией
Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, написал в статье для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T02:19
2022-01-03T03:48
в мире
венгрия
европа
китай
москва
владимир путин
россия
матьяш кохан
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, написал в статье для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан.Автор публикации назвал "абсурдным" стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю. В то же время он обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создает государство европейского образца.Аналитик призывает западных лидеров уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не "вести холодную войну на два фронта".
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в мире, венгрия, европа, китай, москва, владимир путин, россия, матьяш кохан
02:19 03.01.2022 (обновлено: 03:48 03.01.2022)
 
В Венгрии предложили создать Европу "до Японского моря"

Венгерский аналитик Кохан: Западу нужны хорошие отношения с Россией, а не холодная война

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, написал в статье для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан.
Автор публикации назвал "абсурдным" стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю. В то же время он обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создает государство европейского образца.
"Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря", — отметил Кохан.
Аналитик призывает западных лидеров уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не "вести холодную войну на два фронта".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября 2021, 15:35
В МИД сравнили отношения с НАТО со временами холодной войны
 
В миреВенгрияЕвропаКитайМоскваВладимир ПутинРоссияМатьяш Кохан
 
 
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