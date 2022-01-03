https://ria.ru/20220103/evropa-1766452493.html

Запад испугался войны на два фронта и решил помириться с Россией

В Венгрии предложили создать Европу "до Японского моря" - РИА Новости, 03.01.2022

Запад испугался войны на два фронта и решил помириться с Россией

Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, написал в статье для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T02:19

2022-01-03T02:19

2022-01-03T03:48

в мире

венгрия

европа

китай

москва

владимир путин

россия

матьяш кохан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/95/1515839569_0:75:3086:1811_1920x0_80_0_0_da8a7f3bbfd45a10cb60a014a5cff977.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, написал в статье для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан.Автор публикации назвал "абсурдным" стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю. В то же время он обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создает государство европейского образца.Аналитик призывает западных лидеров уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не "вести холодную войну на два фронта".

https://ria.ru/20211021/nato-1755602291.html

венгрия

европа

китай

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, европа, китай, москва, владимир путин, россия, матьяш кохан