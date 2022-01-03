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Запад испугался войны на два фронта и решил помириться с Россией
В Венгрии предложили создать Европу "до Японского моря" - РИА Новости, 03.01.2022
Запад испугался войны на два фронта и решил помириться с Россией
Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, написал в статье для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T02:19
2022-01-03T02:19
2022-01-03T03:48
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, написал в статье для издания Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан.Автор публикации назвал "абсурдным" стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю. В то же время он обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создает государство европейского образца.Аналитик призывает западных лидеров уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не "вести холодную войну на два фронта".
https://ria.ru/20211021/nato-1755602291.html
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в мире, венгрия, европа, китай, москва, владимир путин, россия, матьяш кохан
02:19 03.01.2022 (обновлено: 03:48 03.01.2022)
В Венгрии предложили создать Европу "до Японского моря"
Венгерский аналитик Кохан: Западу нужны хорошие отношения с Россией, а не холодная война