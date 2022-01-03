Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/estoniya-1766511887.html
Эстония отказалась воевать с Россией в одиночестве
Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента" - РИА Новости, 03.01.2022
Эстония отказалась воевать с Россией в одиночестве
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что безопасность европейского континента находится в "реальной опасности" из-за "восточного соседа ЕС". Его слова... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T21:26
2022-01-03T21:42
эстония
нато
юри луйк
россия
алар карис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104470/17/1044701780_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_6dfb93e05767790faa9226014c513b34.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что безопасность европейского континента находится в "реальной опасности" из-за "восточного соседа ЕС". Его слова опубликовал Sputnik со ссылкой на сообщение пресс-службы военного ведомства."Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания", — сказал политик в Таллине на церемонии памяти павших в войне за независимость и в честь сто второй годовщины заключения перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией.Министр также заявил, что Эстонии больше не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому что теперь у нее есть "сильные союзники".Эстонское Минобороны не первый раз выступает с подобными громкими обвинениями. Так, предшественник Лаанета Юри Луйк назвал Россию врагом и призвал солдат быть готовыми защитить страну.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.Кроме того, президент Эстонии Алар Карис в декабре заявил, что не хотел бы обсуждать предложенные Россией инициативы о взаимных гарантиях безопасности и призвал заниматься "сдерживанием" Москвы.
https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html
https://ria.ru/20211207/kholod-1762479328.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104470/17/1044701780_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_6cfaac32cc966bc3afba7d3884bb2ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, нато, юри луйк, россия, алар карис
21:26 03.01.2022 (обновлено: 21:42 03.01.2022)
 
Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"

Министр обороны Эстонии Лаанет: Россия представляет угрозу для Европы

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город со смотровой площадки.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что безопасность европейского континента находится в "реальной опасности" из-за "восточного соседа ЕС". Его слова опубликовал Sputnik со ссылкой на сообщение пресс-службы военного ведомства.
"Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания", — сказал политик в Таллине на церемонии памяти павших в войне за независимость и в честь сто второй годовщины заключения перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 11:37
В Эстонии назвали идею Байдена о встрече НАТО и России неприятным сюрпризом
Министр также заявил, что Эстонии больше не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому что теперь у нее есть "сильные союзники".
Эстонское Минобороны не первый раз выступает с подобными громкими обвинениями. Так, предшественник Лаанета Юри Луйк назвал Россию врагом и призвал солдат быть готовыми защитить страну.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.
Кроме того, президент Эстонии Алар Карис в декабре заявил, что не хотел бы обсуждать предложенные Россией инициативы о взаимных гарантиях безопасности и призвал заниматься "сдерживанием" Москвы.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 01:15
"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
 
ЭстонияНАТОЮри ЛуйкРоссияАлар Карис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России