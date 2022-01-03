https://ria.ru/20220103/estoniya-1766511887.html
Эстония отказалась воевать с Россией в одиночестве
Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента" - РИА Новости, 03.01.2022
Эстония отказалась воевать с Россией в одиночестве
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что безопасность европейского континента находится в "реальной опасности" из-за "восточного соседа ЕС". Его слова... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T21:26
2022-01-03T21:26
2022-01-03T21:42
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юри луйк
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алар карис
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что безопасность европейского континента находится в "реальной опасности" из-за "восточного соседа ЕС". Его слова опубликовал Sputnik со ссылкой на сообщение пресс-службы военного ведомства."Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания", — сказал политик в Таллине на церемонии памяти павших в войне за независимость и в честь сто второй годовщины заключения перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией.Министр также заявил, что Эстонии больше не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому что теперь у нее есть "сильные союзники".Эстонское Минобороны не первый раз выступает с подобными громкими обвинениями. Так, предшественник Лаанета Юри Луйк назвал Россию врагом и призвал солдат быть готовыми защитить страну.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.Кроме того, президент Эстонии Алар Карис в декабре заявил, что не хотел бы обсуждать предложенные Россией инициативы о взаимных гарантиях безопасности и призвал заниматься "сдерживанием" Москвы.
https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html
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эстония, нато, юри луйк, россия, алар карис
21:26 03.01.2022 (обновлено: 21:42 03.01.2022)
Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
Министр обороны Эстонии Лаанет: Россия представляет угрозу для Европы