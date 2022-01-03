https://ria.ru/20220103/estoniya-1766511887.html

Эстония отказалась воевать с Россией в одиночестве

Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента" - РИА Новости, 03.01.2022

Эстония отказалась воевать с Россией в одиночестве

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что безопасность европейского континента находится в "реальной опасности" из-за "восточного соседа ЕС". Его слова... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T21:26

2022-01-03T21:26

2022-01-03T21:42

эстония

нато

юри луйк

россия

алар карис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104470/17/1044701780_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_6dfb93e05767790faa9226014c513b34.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что безопасность европейского континента находится в "реальной опасности" из-за "восточного соседа ЕС". Его слова опубликовал Sputnik со ссылкой на сообщение пресс-службы военного ведомства."Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания", — сказал политик в Таллине на церемонии памяти павших в войне за независимость и в честь сто второй годовщины заключения перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией.Министр также заявил, что Эстонии больше не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому что теперь у нее есть "сильные союзники".Эстонское Минобороны не первый раз выступает с подобными громкими обвинениями. Так, предшественник Лаанета Юри Луйк назвал Россию врагом и призвал солдат быть готовыми защитить страну.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.Кроме того, президент Эстонии Алар Карис в декабре заявил, что не хотел бы обсуждать предложенные Россией инициативы о взаимных гарантиях безопасности и призвал заниматься "сдерживанием" Москвы.

https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html

https://ria.ru/20211207/kholod-1762479328.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, нато, юри луйк, россия, алар карис