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Аналитики ожидают замедления роста российской экономики
Аналитики ожидают замедления роста российской экономики - РИА Новости, 03.01.2022
Аналитики ожидают замедления роста российской экономики
Рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T09:44
2022-01-03T09:44
экономика
совкомбанк
владимир путин
газпромбанк
центральный банк рф (цб рф)
россия
антон табах
максим петроневич
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.Президент России Владимир Путин в конце декабря заявил, что российская экономика по итогам прошлого года увеличится на 4,5%. Такие же ожидания у ЦБ, а Минэкономразвития ждет темпы роста в районе 4,3%. В любом случае прогнозируемые российскими властями темпы роста ВВП в 2021 году станут рекордными как минимум с 2012 года. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.В то же время на текущий год у Банка России и Минэкономразвития более скромные ожидания. Так, регулятор прогнозирует увеличение ВВП страны по итогам года на 2-3%, а ведомство - на 3%.Точки ростаЭкономика в этом году сохранит инерцию восстановительного роста, а благоприятная внешняя конъюнктура и проведение не слишком жесткой бюджетной политики поддержит ее темпы увеличения, говорит главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах."Основными драйверами роста экономики станут экспортные секторы: в 2022 году в центральном сценарии ожидается дальнейшее увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также рост экспорта газа вследствие низкого уровня заполненности подземных газохранилищ в Европе", - уверен старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.Рост ВВП России в 2022 году будет зависеть от показателей нефтяной отрасли: увеличение среднегодовой стоимости барреля нефти до 74 долларов и рост добычи нефти во втором полугодии из-за ослабления ограничений со стороны ОПЕК+ поддержат положительное сальдо счета текущих операций и обеспечат устойчивость внешних позиций России, считает брокер "БКС Мир инвестиций" Артем Акдерли. Главный экономист Sova Capital Артем Заигрин оценивает вклад от восстановления производства нефти в темпы роста ВВП России в 2022 году в один процентный пункт.Дополнительным фактором роста является начало инвестиций из Фонда национального благосостояния, которое также запланировано на 2022 год, напоминает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин. Другим фактором, способным поддержать экономику в наступившем году, может быть восстановление трудовой миграции, прерывавшейся с начала пандемии, добавляет экономист Газпромбанка Павел Бирюков.Ложка дегтяОднако будут присутствовать и факторы, тормозящие темпы роста экономики: в первую очередь речь идет о высокой статистической базе прошлого года и росте ключевой ставки Банка России для сдерживания инфляции, указывают эксперты.По оценке главного экономиста банка "Уралсиб" Алексея Девятова, повышение ключевой ставки "съест" 0,7 процентного пункта от темпов роста ВВП в 2022 году. При этом негативный вклад консервативной бюджетной политики будет заметно меньшим, добавляет он."Ужесточение монетарной политики ЦБ РФ должно привести к торможению кредитной активности как бизнеса, так и населения. Сбережения становятся более выгодными, что заставит граждан увеличить их долю в доходах, что ограничит ресурсы на потребление. В отношении бизнеса растущие ставки внутри страны также ограничат инвестиционную активность, поэтому один из ключевых компонентов ВВП – валовое накопление основного капитала – также замедлит темпы роста", - ожидает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.Потребление, которое стало драйвером для роста экономики в 2021 году, замедлится за счет снижения кредитной активности физлиц, роста сберегательной активности, восстановления выездного туризма и бюджетной консолидации, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Дополнительным негативным фактором станет низкий рост инвестиций в основной капитал в прошлые годы, в результате чего потенциал российской экономики почти не растет, отмечает директор банковских рейтингов НРА Сергей Гришунин.Прогнозы аналитиковПрогнозы экспертов по темпам роста российской экономики по итогам текущего года представлены ниже (в процентах):БКС - 2,6"ВТБ Капитал" - 2,4Газпромбанк - 2,1"Зенит" - 2,2НРА - 2,5-3Открытие - 2,8Промсвязьбанк - 2,2Сбербанк - 2,5Sova Capital - 2,7Совкомбанк - 2,5"Тинькофф инвестиции" - 2-2,2"Уралсиб" - 2,6"Эксперт РА" - 2,8
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экономика, совкомбанк, владимир путин, газпромбанк, центральный банк рф (цб рф), россия, антон табах, максим петроневич
09:44 03.01.2022
 
Аналитики ожидают замедления роста российской экономики

Аналитики ожидают замедления роста российской экономики в 2022 году

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Depositphotos / valphoto
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
Президент России Владимир Путин в конце декабря заявил, что российская экономика по итогам прошлого года увеличится на 4,5%. Такие же ожидания у ЦБ, а Минэкономразвития ждет темпы роста в районе 4,3%. В любом случае прогнозируемые российскими властями темпы роста ВВП в 2021 году станут рекордными как минимум с 2012 года. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.
В то же время на текущий год у Банка России и Минэкономразвития более скромные ожидания. Так, регулятор прогнозирует увеличение ВВП страны по итогам года на 2-3%, а ведомство - на 3%.

Точки роста

Экономика в этом году сохранит инерцию восстановительного роста, а благоприятная внешняя конъюнктура и проведение не слишком жесткой бюджетной политики поддержит ее темпы увеличения, говорит главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Основными драйверами роста экономики станут экспортные секторы: в 2022 году в центральном сценарии ожидается дальнейшее увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также рост экспорта газа вследствие низкого уровня заполненности подземных газохранилищ в Европе", - уверен старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.
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Рост ВВП России в 2022 году будет зависеть от показателей нефтяной отрасли: увеличение среднегодовой стоимости барреля нефти до 74 долларов и рост добычи нефти во втором полугодии из-за ослабления ограничений со стороны ОПЕК+ поддержат положительное сальдо счета текущих операций и обеспечат устойчивость внешних позиций России, считает брокер "БКС Мир инвестиций" Артем Акдерли. Главный экономист Sova Capital Артем Заигрин оценивает вклад от восстановления производства нефти в темпы роста ВВП России в 2022 году в один процентный пункт.
Дополнительным фактором роста является начало инвестиций из Фонда национального благосостояния, которое также запланировано на 2022 год, напоминает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин. Другим фактором, способным поддержать экономику в наступившем году, может быть восстановление трудовой миграции, прерывавшейся с начала пандемии, добавляет экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Ложка дегтя

Однако будут присутствовать и факторы, тормозящие темпы роста экономики: в первую очередь речь идет о высокой статистической базе прошлого года и росте ключевой ставки Банка России для сдерживания инфляции, указывают эксперты.
По оценке главного экономиста банка "Уралсиб" Алексея Девятова, повышение ключевой ставки "съест" 0,7 процентного пункта от темпов роста ВВП в 2022 году. При этом негативный вклад консервативной бюджетной политики будет заметно меньшим, добавляет он.
"Ужесточение монетарной политики ЦБ РФ должно привести к торможению кредитной активности как бизнеса, так и населения. Сбережения становятся более выгодными, что заставит граждан увеличить их долю в доходах, что ограничит ресурсы на потребление. В отношении бизнеса растущие ставки внутри страны также ограничат инвестиционную активность, поэтому один из ключевых компонентов ВВП – валовое накопление основного капитала – также замедлит темпы роста", - ожидает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
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Потребление, которое стало драйвером для роста экономики в 2021 году, замедлится за счет снижения кредитной активности физлиц, роста сберегательной активности, восстановления выездного туризма и бюджетной консолидации, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Дополнительным негативным фактором станет низкий рост инвестиций в основной капитал в прошлые годы, в результате чего потенциал российской экономики почти не растет, отмечает директор банковских рейтингов НРА Сергей Гришунин.

Прогнозы аналитиков

Прогнозы экспертов по темпам роста российской экономики по итогам текущего года представлены ниже (в процентах):
БКС - 2,6
"ВТБ Капитал" - 2,4
Газпромбанк - 2,1
"Зенит" - 2,2
НРА - 2,5-3
Открытие - 2,8
Промсвязьбанк - 2,2
Сбербанк - 2,5
Sova Capital - 2,7
Совкомбанк - 2,5
"Тинькофф инвестиции" - 2-2,2
"Уралсиб" - 2,6
"Эксперт РА" - 2,8
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ЭкономикаСовкомбанкВладимир ПутинГазпромбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияАнтон ТабахМаксим Петроневич
 
 
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