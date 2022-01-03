https://ria.ru/20220103/dtp-1766515601.html
Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области - РИА Новости, 03.01.2022
Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
Один человек погиб, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей возле города Первоуральска Свердловской области,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T23:00
2022-01-03T23:00
2022-01-03T23:01
происшествия
дтп
пермь
екатеринбург
свердловская область
первоуральск
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей возле города Первоуральска Свердловской области, сообщает прокуратура региона.По предварительной информации, в понедельник около 20.05 (18.05 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на 299-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург. Авария произошла на территории городского округа Первоуральск в районе деревни Хомутовка."По имеющейся на текущий момент информации, в ДТП участвовали два транспортных средства, одно из которых, "ВАЗ-2110", двигалось в сторону Екатеринбурга, другое - "ВАЗ-2112" - в сторону города Перми. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются. В ДТП погиб водитель автомобиля "ВАЗ-2110" 1980 года рождения, он скончался на месте происшествия. Кроме того, получили травмы различной степени тяжести еще пять человек, в том числе пассажиры "ВАЗ-2110", двое из которых - дети 2006 года рождения и 2016 года рождения", - говорится в сообщении.Прокуратура Первоуральска взяла под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, уточняет надзорное ведомство региона.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766494648.html
https://ria.ru/20220103/dtp-1766506932.html
пермь
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первоуральск
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происшествия, дтп, пермь, екатеринбург, свердловская область, первоуральск, авто
23:00 03.01.2022 (обновлено: 23:01 03.01.2022)
Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух машин в Свердловской области