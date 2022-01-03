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Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав - РИА Новости, 03.01.2022
Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области, находился за рулем без водительских прав, сообщил РИА РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T22:50
2022-01-03T22:54
происшествия
саратовская область
россия
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области, находился за рулем без водительских прав, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в ГИБДД сообщили, что днем на федеральной автодороге в Советском районе Саратовской области столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и микроавтобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов.По данным прокуратуры, пострадали три пассажира маршрутки, в том числе 15-летний подросток, и водитель ВАЗ-21099, у всех диагностированы переломы. Пресс-служба губернатора уточнила, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести."Водитель легкового автомобиля ехал без водительского удостоверения, он никогда его не получал... По предварительной информации, от водителя исходил запах спиртного", - сказал собеседник агентства, пояснив, что результаты медосвидетельствования на состояние опьянения еще не готовы.Он отметил, что ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за управление машиной без прав в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766507054.html
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происшествия, саратовская область, россия
22:50 03.01.2022 (обновлено: 22:54 03.01.2022)
 
Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав

Источник: водитель машины, врезавшейся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав

© Фото : ГУМЧС России по Саратовской областиДТП в Советском районе Саратовской области
ДТП в Советском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : ГУМЧС России по Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области, находился за рулем без водительских прав, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее в ГИБДД сообщили, что днем на федеральной автодороге в Советском районе Саратовской области столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и микроавтобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов.
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По данным прокуратуры, пострадали три пассажира маршрутки, в том числе 15-летний подросток, и водитель ВАЗ-21099, у всех диагностированы переломы. Пресс-служба губернатора уточнила, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
"Водитель легкового автомобиля ехал без водительского удостоверения, он никогда его не получал... По предварительной информации, от водителя исходил запах спиртного", - сказал собеседник агентства, пояснив, что результаты медосвидетельствования на состояние опьянения еще не готовы.
Он отметил, что ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за управление машиной без прав в состоянии опьянения.
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