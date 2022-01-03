https://ria.ru/20220103/dtp-1766515289.html

Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав

Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав - РИА Новости, 03.01.2022

Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав

Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области, находился за рулем без водительских прав, сообщил РИА РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T22:50

2022-01-03T22:50

2022-01-03T22:54

происшествия

саратовская область

россия

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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области, находился за рулем без водительских прав, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в ГИБДД сообщили, что днем на федеральной автодороге в Советском районе Саратовской области столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и микроавтобус, который после столкновения вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным властей региона, водитель легкового автомобиля стал вероятным виновником ДТП с пассажирским Ford Transit, который следовал по маршруту Мокроус-Саратов.По данным прокуратуры, пострадали три пассажира маршрутки, в том числе 15-летний подросток, и водитель ВАЗ-21099, у всех диагностированы переломы. Пресс-служба губернатора уточнила, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести."Водитель легкового автомобиля ехал без водительского удостоверения, он никогда его не получал... По предварительной информации, от водителя исходил запах спиртного", - сказал собеседник агентства, пояснив, что результаты медосвидетельствования на состояние опьянения еще не готовы.Он отметил, что ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за управление машиной без прав в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766507054.html

https://ria.ru/20220102/avariya-1766410235.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, россия