https://ria.ru/20220103/dtp-1766507385.html
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе на Урале
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе на Урале - РИА Новости, 03.01.2022
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе на Урале
Один человек погиб и пятеро, в том числе двое детей, пострадали в понедельник при столкновении автомобилей Mitsubishi и Lada Largus на автодороге... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:53
2022-01-03T19:53
2022-01-03T19:53
происшествия
дтп
екатеринбург
свердловская область
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро, в том числе двое детей, пострадали в понедельник при столкновении автомобилей Mitsubishi и Lada Largus на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.ДТП произошло около 15.40 (13.40 мск) на 72-м километре автодороги."По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi при совершении обгона не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП пассажир автомобиля Mitsubishi, женщина 1955 года рождения, погибла на месте происшествия. Водитель Mitsubishi, водитель Lada Largus и три пассажира, в том числе двое детей, доставлены в городскую больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Установлено, что участники ДТП являются жителями Екатеринбурга. Госавтоинспекция региона выясняет все обстоятельства ДТП. Движение на данном участке регулируют сотрудники ГИБДД, уточняет автоинспекция.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766507054.html
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екатеринбург
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происшествия, дтп, екатеринбург, свердловская область, авто
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе на Урале
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении автомобилей на трассе на Урале