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Туризм
https://ria.ru/20220103/dtp-1766499171.html
Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии
Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии - РИА Новости, 03.01.2022
Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии
Все россияне, пострадавшие в ДТП в Белоруссии, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости главный врач Витебской областной клинической больницы... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:03
2022-01-03T22:15
туризм
в мире
белоруссия
витебск
новости - туризм
дтп с российскими туристами в белоруссии
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МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Все россияне, пострадавшие в ДТП в Белоруссии, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.По его информации, за помощью к белорусским медикам обратился 41 гражданин России, их всех доставили в Витебскую областную клиническую больницу. Матусевич уточнил, что среди пострадавших один ребенок, но "он не тяжелый".Главврач отметил, что всем оказывают психологическую и медицинскую помощь, кому необходимо — зашивают раны, осмотры продолжатся до вечера. Пострадавших оставят под наблюдением врачей до утра и возьмут повторные анализы. Всех, кто находится в стабильном состоянии, отпустят на родину.ДТП с участием туристического автобуса произошло днем 3 января в Витебской области Белоруссии. С ним столкнулся Renault, выехавший при обгоне на встречную полосу. В автобусе находились 42 человека, почти все они — граждане России, ехавшие на экскурсию в Витебск.Пассажиров и водителя автобуса госпитализировали с различными травмами, водитель легковушки погиб.По данным Минздрава Белоруссии, в аварии пострадал 41 россиянин, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, 18 человек — в состоянии средней тяжести.В свою очередь, агентство Белта сообщило, что в тяжелом состоянии сейчас пятеро, у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области. Основной характер повреждений у попавших в аварию туристов — черепно-мозговые и челюстно-лицевые, а также ушибы. Помощь оказывают хирургическое, нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделения Витебской областной клинической больницы.Российские дипломаты находятся в контакте с белорусскими властями для оказания всей помощи соотечественникам.
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Последствия ДТП с автобусом в Витебской области. Видео МВД Беларуси
В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек. Это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека.
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в мире, белоруссия, витебск, новости - туризм, дтп с российскими туристами в белоруссии
18:03 03.01.2022 (обновлено: 22:15 03.01.2022)
 
Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии

Главврач Матусевич: все пострадавшие в ДТП россияне находятся в стабильном состоянии

Читать ria.ru в
МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Все россияне, пострадавшие в ДТП в Белоруссии, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.
"В большинстве своем пациенты средней тяжести, в удовлетворительном состоянии. Несколько есть тяжелых, но все, что надо, делается для них. Они стабильные. На данный момент угроза жизни устранена у всех, вся необходимая помощь им оказана в полном объеме", — рассказал доктор.
По его информации, за помощью к белорусским медикам обратился 41 гражданин России, их всех доставили в Витебскую областную клиническую больницу. Матусевич уточнил, что среди пострадавших один ребенок, но "он не тяжелый".
Главврач отметил, что всем оказывают психологическую и медицинскую помощь, кому необходимо — зашивают раны, осмотры продолжатся до вечера. Пострадавших оставят под наблюдением врачей до утра и возьмут повторные анализы. Всех, кто находится в стабильном состоянии, отпустят на родину.
Последствия ДТП с автобусом в Витебской области. Видео МВД Беларуси
Вчера, 17:21Туризм
Опубликовано первое видео с места ДТП с россиянами в Белоруссии
ДТП с участием туристического автобуса произошло днем 3 января в Витебской области Белоруссии. С ним столкнулся Renault, выехавший при обгоне на встречную полосу. В автобусе находились 42 человека, почти все они — граждане России, ехавшие на экскурсию в Витебск.
Пассажиров и водителя автобуса госпитализировали с различными травмами, водитель легковушки погиб.
По данным Минздрава Белоруссии, в аварии пострадал 41 россиянин, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, 18 человек — в состоянии средней тяжести.
В свою очередь, агентство Белта сообщило, что в тяжелом состоянии сейчас пятеро, у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области. Основной характер повреждений у попавших в аварию туристов — черепно-мозговые и челюстно-лицевые, а также ушибы. Помощь оказывают хирургическое, нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделения Витебской областной клинической больницы.
Российские дипломаты находятся в контакте с белорусскими властями для оказания всей помощи соотечественникам.
 
ТуризмВ миреБелоруссияВитебскНовости - ТуризмДТП с российскими туристами в Белоруссии
 
 
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