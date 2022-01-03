https://ria.ru/20220103/dtp-1766499171.html

Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии

Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии - РИА Новости, 03.01.2022

Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии

Все россияне, пострадавшие в ДТП в Белоруссии, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости главный врач Витебской областной клинической больницы... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:03

2022-01-03T18:03

2022-01-03T22:15

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дтп с российскими туристами в белоруссии

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МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Все россияне, пострадавшие в ДТП в Белоруссии, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.По его информации, за помощью к белорусским медикам обратился 41 гражданин России, их всех доставили в Витебскую областную клиническую больницу. Матусевич уточнил, что среди пострадавших один ребенок, но "он не тяжелый".Главврач отметил, что всем оказывают психологическую и медицинскую помощь, кому необходимо — зашивают раны, осмотры продолжатся до вечера. Пострадавших оставят под наблюдением врачей до утра и возьмут повторные анализы. Всех, кто находится в стабильном состоянии, отпустят на родину.ДТП с участием туристического автобуса произошло днем 3 января в Витебской области Белоруссии. С ним столкнулся Renault, выехавший при обгоне на встречную полосу. В автобусе находились 42 человека, почти все они — граждане России, ехавшие на экскурсию в Витебск.Пассажиров и водителя автобуса госпитализировали с различными травмами, водитель легковушки погиб.По данным Минздрава Белоруссии, в аварии пострадал 41 россиянин, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, 18 человек — в состоянии средней тяжести.В свою очередь, агентство Белта сообщило, что в тяжелом состоянии сейчас пятеро, у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области. Основной характер повреждений у попавших в аварию туристов — черепно-мозговые и челюстно-лицевые, а также ушибы. Помощь оказывают хирургическое, нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделения Витебской областной клинической больницы.Российские дипломаты находятся в контакте с белорусскими властями для оказания всей помощи соотечественникам.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766496441.html

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Последствия ДТП с автобусом в Витебской области. Видео МВД Беларуси В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек. Это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека. 2022-01-03T18:03 true PT0M25S

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в мире, белоруссия, витебск, новости - туризм, дтп с российскими туристами в белоруссии