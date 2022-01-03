18:03 03.01.2022 (обновлено: 22:15 03.01.2022)
Более сорока россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии
Главврач Матусевич: все пострадавшие в ДТП россияне находятся в стабильном состоянии
МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Все россияне, пострадавшие в ДТП в Белоруссии, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.
"В большинстве своем пациенты средней тяжести, в удовлетворительном состоянии. Несколько есть тяжелых, но все, что надо, делается для них. Они стабильные. На данный момент угроза жизни устранена у всех, вся необходимая помощь им оказана в полном объеме", — рассказал доктор.
По его информации, за помощью к белорусским медикам обратился 41 гражданин России, их всех доставили в Витебскую областную клиническую больницу. Матусевич уточнил, что среди пострадавших один ребенок, но "он не тяжелый".
Главврач отметил, что всем оказывают психологическую и медицинскую помощь, кому необходимо — зашивают раны, осмотры продолжатся до вечера. Пострадавших оставят под наблюдением врачей до утра и возьмут повторные анализы. Всех, кто находится в стабильном состоянии, отпустят на родину.
ДТП с участием туристического автобуса произошло днем 3 января в Витебской области Белоруссии. С ним столкнулся Renault, выехавший при обгоне на встречную полосу. В автобусе находились 42 человека, почти все они — граждане России, ехавшие на экскурсию в Витебск.
Пассажиров и водителя автобуса госпитализировали с различными травмами, водитель легковушки погиб.
По данным Минздрава Белоруссии, в аварии пострадал 41 россиянин, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, 18 человек — в состоянии средней тяжести.
В свою очередь, агентство Белта сообщило, что в тяжелом состоянии сейчас пятеро, у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области. Основной характер повреждений у попавших в аварию туристов — черепно-мозговые и челюстно-лицевые, а также ушибы. Помощь оказывают хирургическое, нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделения Витебской областной клинической больницы.
Российские дипломаты находятся в контакте с белорусскими властями для оказания всей помощи соотечественникам.