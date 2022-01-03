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Более 40 россиян попали в жуткую аварию в Белоруссии. Первые кадры

Опубликовано первое видео с места ДТП с россиянами в Белоруссии - РИА Новости, 03.01.2022

Более 40 россиян попали в жуткую аварию в Белоруссии. Первые кадры

Появились первые кадры с места столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Витебской области. Пассажирами в основном были россияне. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:21

2022-01-03T17:21

2022-01-03T17:37

происшествия

белоруссия

витебская область

туризм

дтп с российскими туристами в белоруссии

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Появились первые кадры с места столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Витебской области. Пассажирами в основном были россияне.Как видно на ролике, автобус завалился на бок и оказался в кювете. Рядом с ним лежит искореженная и смятая легковушка.По данным белорусского Следственного комитета, ДТП произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault пошел на обгон и вылетел на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус.Водитель легкового автомобиля скончался, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, рассказали в ведомстве. Среди пострадавших — четверо детей, всего автобусе находились 42 человека.В белорусском Минздраве подтвердили, что всего в результате аварии пострадал 41 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

белоруссия

витебская область

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Последствия ДТП с автобусом в Витебской области. Видео МВД Беларуси В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек. Это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека. 2022-01-03T17:21 true PT0M25S

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