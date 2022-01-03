https://ria.ru/20220103/dtp-1766496441.html
Более 40 россиян попали в жуткую аварию в Белоруссии. Первые кадры
Опубликовано первое видео с места ДТП с россиянами в Белоруссии - РИА Новости, 03.01.2022
Более 40 россиян попали в жуткую аварию в Белоруссии. Первые кадры
Появились первые кадры с места столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Витебской области. Пассажирами в основном были россияне. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:21
2022-01-03T17:21
2022-01-03T17:37
происшествия
белоруссия
витебская область
туризм
дтп с российскими туристами в белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766497120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1be89ea45e8377aa331ee14664e6369.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Появились первые кадры с места столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Витебской области. Пассажирами в основном были россияне.Как видно на ролике, автобус завалился на бок и оказался в кювете. Рядом с ним лежит искореженная и смятая легковушка.По данным белорусского Следственного комитета, ДТП произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault пошел на обгон и вылетел на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус.Водитель легкового автомобиля скончался, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, рассказали в ведомстве. Среди пострадавших — четверо детей, всего автобусе находились 42 человека.В белорусском Минздраве подтвердили, что всего в результате аварии пострадал 41 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
белоруссия
витебская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766497120_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a6f3e538c3ed4850879759b7621092b0.jpg
Последствия ДТП с автобусом в Витебской области. Видео МВД Беларуси
В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек. Это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека.
2022-01-03T17:21
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белоруссия, витебская область, дтп с российскими туристами в белоруссии, видео
17:21 03.01.2022 (обновлено: 17:37 03.01.2022)
Опубликовано первое видео с места ДТП с россиянами в Белоруссии
Опубликовано видео с места ДТП в Витебской области, где пострадал 41 россиянин
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Появились первые кадры с места столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем в Витебской области
. Пассажирами в основном были россияне.
Как видно на ролике, автобус завалился на бок и оказался в кювете. Рядом с ним лежит искореженная и смятая легковушка.
По данным белорусского Следственного комитета, ДТП произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault пошел на обгон и вылетел на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус.
Водитель легкового автомобиля скончался, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, рассказали в ведомстве. Среди пострадавших — четверо детей, всего автобусе находились 42 человека.
В белорусском Минздраве подтвердили, что всего в результате аварии пострадал 41 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".