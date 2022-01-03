https://ria.ru/20220103/dtp-1766478348.html

В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 03.01.2022

В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе в Свердловской области, два из них наехали на людей, которые вышли из своих покореженных машин,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T13:40

2022-01-03T13:40

2022-01-03T14:43

происшествия

свердловская область

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе в Свердловской области, два из них наехали на людей, которые вышли из своих покореженных машин, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.ДТП произошло на 278 километре автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомашину Datsun. Проезжающий мимо автомобиль Hyundai Getz остановился, из него вышли водитель и пассажир и подошли к водителю Datsun."В этот момент легковой автомобиль Hyundai Solaris, который ехал в прямом направлении, не справился с управлением и столкнулся с автомашиной Datsun, затем Datsun допустил наезд на пешехода - пассажира Hyundai Getz. В тоже время водитель Hyundai Solaris допустил наезд на двух пешеходов - водителя Hyundai Getz и водителя Datsun - и съехал в кювет", - сказали в автоинспекции.В результате ДТП пешеход - водитель автомобиля Hyundai Getz - получил ранения, он доставлен в приемный покой города Невьянска. Еще двое пешеходов - пассажир Hyundai Getz и водитель автомобиля Datsun - серьезных травм не получили, они осмотрены врачами скорой медицинской помощи.Движение на данном участке дороги регулируют сотрудники госавтоинспекции, уточнили в УГИБДД.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766465269.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, авто, угибдд