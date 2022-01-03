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На Военно-Грузинской дороге застряли 340 фур
На Военно-Грузинской дороге застряли 340 фур - РИА Новости, 03.01.2022
На Военно-Грузинской дороге застряли 340 фур
Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов с воскресенья из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:52
2022-01-03T14:52
2022-01-03T14:52
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов с воскресенья из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Отмечается, что со 2 января в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузных автотранспортных средств запрещено на участке город Владикавказ – населенный пункт Верхний Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации."Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов", - говорится в сообщении.Отмечается, что для водителей силами ГУ МЧС России по Северной Осетии в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства.
https://ria.ru/20211228/granitsa-1765756035.html
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
На Военно-Грузинской дороге застряли 340 фур
На Военно-Грузинской дороге застряли 340 фур из-за плохой погоды