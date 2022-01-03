Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции из-за аварии
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители в поселке Донецкий Луганской области
Местные жители в поселке Донецкий Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Киев из-за аварии прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции, в результате сокращена подача воды в ряд населенных пунктов ЛНР, сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия "Лугансквода".
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
"Украинская сторона с 21.00 (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР", - сообщил представитель предприятия.
По его словам, причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск и Перевальский район, в Первомайск подача воды прекращена полностью.
"Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3 (Украина)", - дополнил представитель пресс-службы.
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