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Прокуратура Молдавии провела обыски в компании брата экс-президента Додона

Прокуратура Молдавии провела обыски в компании брата экс-президента Додона - РИА Новости, 03.01.2022

Прокуратура Молдавии провела обыски в компании брата экс-президента Додона

Прокуроры и полиция проводят обыски по делу о хищении имущества "Железной дороги Молдавии" на территории компании, принадлежащей Александру Додону - брату... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:38

2022-01-03T15:38

2022-01-03T15:38

в мире

кишинев

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Прокуроры и полиция проводят обыски по делу о хищении имущества "Железной дороги Молдавии" на территории компании, принадлежащей Александру Додону - брату экс-президента республики Игоря Додона, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.Как отмечается, обыски проводят в селе Садова Каларашского района Молдавии, где и расположена территория компании Agrofactory, принадлежащая брату бывшего президента страны Александру Додону. По предварительным данным, прокуроры разыскивают металлические контейнеры, стоимостью более 2,8 тысячи долларов.Суд Кишинева 31 декабря выдал разрешение на обыски, чтобы прокуроры могли разобраться в деле и найти виновных в хищении госимущества.

https://ria.ru/20211229/dodon-1765995339.html

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в мире, кишинев, молдавия, игорь додон