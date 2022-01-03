Прокуратура Молдавии провела обыски в компании брата экс-президента Додона
Прокуратура Молдавии провела обыски в компании брата экс-президента страны Додона
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПочетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон явился в прокуратуру для дачи показаний по делу о хищениях средств при импорте электроэнергии с Украины в 2008 году
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Прокуроры и полиция проводят обыски по делу о хищении имущества "Железной дороги Молдавии" на территории компании, принадлежащей Александру Додону - брату экс-президента республики Игоря Додона, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.
"Обыски на территории компании Agrofactory проводятся сотрудниками прокуратуры Кишинева вместе с генеральным инспекторатом полиции, уголовное дело заведено из-за хищения имущества госпредприятия "Железная дорога Молдавии", - сообщили журналистам в прокуратуре.
Как отмечается, обыски проводят в селе Садова Каларашского района Молдавии, где и расположена территория компании Agrofactory, принадлежащая брату бывшего президента страны Александру Додону. По предварительным данным, прокуроры разыскивают металлические контейнеры, стоимостью более 2,8 тысячи долларов.
Суд Кишинева 31 декабря выдал разрешение на обыски, чтобы прокуроры могли разобраться в деле и найти виновных в хищении госимущества.
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