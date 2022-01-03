https://ria.ru/20220103/dobavki-1766449946.html

Полезные "ешки". Почему не надо бояться продуктов с добавками

Эксперт объяснил, почему не надо бояться продуктов с "ешками" - РИА Новости, 03.01.2022

Полезные "ешки". Почему не надо бояться продуктов с добавками

Существует мнение, что входящие в состав тех или иных продуктов или блюд добавки, красители, эссенции несут вред здоровью. Потребители внимательно исследуют... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T02:15

2022-01-03T02:15

2022-01-03T02:15

общество

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Существует мнение, что входящие в состав тех или иных продуктов или блюд добавки, красители, эссенции несут вред здоровью. Потребители внимательно исследуют этикетку, и если ингредиентов с буквой "Е" на ней больше двух, отказываются от покупки товара. Однако необходимо обращать внимание на другие моменты, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" Владимир Бессонов.Исследователь подчеркнул, что важно не наличие “ешек”, а дата изготовления, условия хранения и срок годности товара. Наличие пищевых добавок само по себе еще не является поводом для беспокойства.По его словам, когда хозяйки смешивают уксус и соду и делают тесто, они, сами того не понимая, взаимодействуют с "ешками": Е260 и Е500 для получения Е262. Эссенции (иначе — ароматизаторы, пищевые добавки) всегда добавлялись при приготовлении продуктов, но не всегда указывались на этикетке. И 99 процентов всех пищевых добавок — это естественные вещества, полученные при переработке продуктов. В частности, лимонная кислота (Е330) производится из лимона."Но почему-то, если верить народным мифам, есть природная, а есть — химическая лимонная кислота, что, конечно, является полнейшей чушью", — заключил Бессонов.

https://ria.ru/20211230/starenie-1766199182.html

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общество, еда, владимир бессонов, здоровье, россия