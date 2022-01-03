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Шоубиз
https://ria.ru/20220103/bogdanoff-1766509563.html
Умер второй из братьев-близнецов Богданофф
Умер второй из братьев-близнецов Богданофф - РИА Новости, 03.01.2022
Умер второй из братьев-близнецов Богданофф
Французский шоумен Игорь Богданофф скончался через шесть дней после того, как из жизни ушел его брат-близнец Гришка, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T20:25
2022-01-03T21:40
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ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Французский шоумен Игорь Богданофф скончался через шесть дней после того, как из жизни ушел его брат-близнец Гришка, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его агента.Дополнительные подробности не приводятся.Адвокат подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что Игорь Богданофф скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Оба брата, отмечает телеканал, не вакцинировались от COVID-19 и ранее были госпитализированы.В конце декабря 2021 года СМИ сообщали о кончине Гришки, также известного во Франции бизнесмена. Как писала газета Monde, Гришка умер от коронавируса.Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ.Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев — Игорь и Григорий.В 1979 году братья Богданофф выпустили первую научно-фантастическую программу "Время X" (Temps X). Также они вели программы "Четвертое измерение" (Quatrième Dimension), "Заключенный" (Prisonnier), "Захватчики" (Envahisseurs) и другие.
https://ria.ru/20220103/ssha-1766469078.html
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в мире, франция, россия
20:25 03.01.2022 (обновлено: 21:40 03.01.2022)
 
Умер второй из братьев-близнецов Богданофф

Второй из братьев-близнецов Богданофф Игорь умер во Франции в 72 года

© AFP 2021 / Loic VenanceИгорь Богданофф
Игорь Богданофф - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / Loic Venance
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Французский шоумен Игорь Богданофф скончался через шесть дней после того, как из жизни ушел его брат-близнец Гришка, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его агента.

"В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года", — говорится в сообщении родственников, переданном через агента шоумена.

Дополнительные подробности не приводятся.
Адвокат подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что Игорь Богданофф скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Оба брата, отмечает телеканал, не вакцинировались от COVID-19 и ранее были госпитализированы.
В конце декабря 2021 года СМИ сообщали о кончине Гришки, также известного во Франции бизнесмена. Как писала газета Monde, Гришка умер от коронавируса.
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Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ.
Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев — Игорь и Григорий.
В 1979 году братья Богданофф выпустили первую научно-фантастическую программу "Время X" (Temps X). Также они вели программы "Четвертое измерение" (Quatrième Dimension), "Заключенный" (Prisonnier), "Захватчики" (Envahisseurs) и другие.
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