https://ria.ru/20220103/blinken-1766513503.html

Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе

Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе - РИА Новости, 03.01.2022

Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого главы... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T22:04

2022-01-03T22:04

2022-01-03T22:04

в мире

киев

армения

нато

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу обсудили важность сохранения координации применительно к угрозе эскалации (действий – ред.) России в отношении Украины. Они также обсудили проблемы Африканского Рога, назначение Турцией спецпосланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией, возможности для углубления двухстороннего сотрудничества, а также решение в качестве союзников по НАТО вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказано в письменном заявлении Прайса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html

https://ria.ru/20220103/peregovory-1766451568.html

киев

армения

россия

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в мире, киев, армения, нато, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, россия