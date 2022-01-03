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Самолет Байдена попал в сильнейшую бурю

Самолет Байдена попал в сильнейшую бурю - РИА Новости, 03.01.2022

Самолет Байдена попал в сильнейшую бурю

Президент США Джо Байден, проведя несколько новогодних праздничных дней в Дэлавэре, вернулся в Вашингтон в разгар снежного бурана. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T20:33

2022-01-03T20:33

2022-01-03T22:22

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, проведя несколько новогодних праздничных дней в Дэлавэре, вернулся в Вашингтон в разгар снежного бурана.Видео прилета опубликовал пресс-пул Белого дома в Twitter. По прибытии на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) борт главы государства застала сильнейшая метель. Так, Байдену после приземления пришлось еще около получаса ждать внутри самолета, пока полосу расчистят от снега.Президент спустился по трапу, слегка покачиваясь под мощными порывами ветра, сел в машину и уехал.Между тем метеорологи ожидают, что до конца дня 4 января в американской столице выпадет до 30 см осадков. Из-за обильного снегопада в Вашингтоне закрыты офисы федеральных органов, работают только сотрудники экстренных служб. Образовательные учреждения также не функционируют.

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в мире, мэриленд, сша, вашингтон (город), джо байден