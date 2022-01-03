https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html

Путин увидел настоящего Байдена

Бывший советник Пентагона рассказал, как Путин "раскусил" Байдена - РИА Новости, 03.01.2022

Путин увидел настоящего Байдена

Президент Владимир Путин выстраивает отношения с администрацией Белого дома с позиции сильного после внешнеполитических провалов команды американского лидера... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:39

2022-01-03T18:39

2022-01-03T19:17

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин выстраивает отношения с администрацией Белого дома с позиции сильного после внешнеполитических провалов команды американского лидера Джо Байдена, заявил бывший советник Трампа по вопросам обороны Кори Миллс.Миллс был приглашенным гостем в политической передаче на телеканале Fox News. Ведущие спросили эксперта, заметна ли разница в отношениях России и США при президентстве Дональда Трампа и Байдена."Разница абсолютно есть. Все увидели, что Байден слаб. В России видели, чем закончился Афганистан. Видят, как президент поступает в ситуации с Тайванем и континентальным Китаем", — сказал он.По мнению Миллса, промахи американской власти настолько крупные, что "слабость" администрации Байдена видят не только в России, но в Китае и Иране. Противники Соединенных Штатов активно пользуются этим, добавил специалист.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html

https://ria.ru/20220103/evropa-1766461234.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, дональд трамп, россия