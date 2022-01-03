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На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет

На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет - РИА Новости, 03.01.2022

На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет

Человек пострадал при съезде пассажирского автобуса в кювет на Сахалине, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:42

2022-01-03T14:42

2022-01-03T15:29

происшествия

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Человек пострадал при съезде пассажирского автобуса в кювет на Сахалине, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.Кроме того, по данному факту проверку проводит СУ СК РФ по Сахалинской области. Мероприятия контролирует островная прокуратура.ДТП произошло днем 3 января. Автобус ехал в районе села Онор, в салоне находилось 15 человек, из них двое детей. Всех пассажиров расположили в пункте временного размещения, который организовали в сельской школе. Сахалинцев заберет другой автобус после улучшения погодных условий на острове. Причины происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210408/avtobus-1727318073.html

сахалинская область

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происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия