14:42 03.01.2022 (обновлено: 15:29 03.01.2022)
На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет
Пассажирский автобус съехал в кювет на Сахалине, есть пострадавшие
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиПассажирский автобус съехал в кювет в районе села Онор на Сахалине
Пассажирский автобус съехал в кювет в районе села Онор на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Человек пострадал при съезде пассажирского автобуса в кювет на Сахалине, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
"Прокуратурой Смирныховского района по факту съезда рейсового автобуса на федеральной трассе Южно-Сахалинск-Оха в кювет, в результате которого предварительно один человек получил телесные повреждения, организовано проведение проверки", - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Кроме того, по данному факту проверку проводит СУ СК РФ по Сахалинской области. Мероприятия контролирует островная прокуратура.
ДТП произошло днем 3 января. Автобус ехал в районе села Онор, в салоне находилось 15 человек, из них двое детей. Всех пассажиров расположили в пункте временного размещения, который организовали в сельской школе. Сахалинцев заберет другой автобус после улучшения погодных условий на острове. Причины происшествия выясняются.
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