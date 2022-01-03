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На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет
На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет - РИА Новости, 03.01.2022
На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет
Человек пострадал при съезде пассажирского автобуса в кювет на Сахалине, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:42
2022-01-03T15:29
происшествия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Человек пострадал при съезде пассажирского автобуса в кювет на Сахалине, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.Кроме того, по данному факту проверку проводит СУ СК РФ по Сахалинской области. Мероприятия контролирует островная прокуратура.ДТП произошло днем 3 января. Автобус ехал в районе села Онор, в салоне находилось 15 человек, из них двое детей. Всех пассажиров расположили в пункте временного размещения, который организовали в сельской школе. Сахалинцев заберет другой автобус после улучшения погодных условий на острове. Причины происшествия выясняются.
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происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), сахалин, россия
14:42 03.01.2022 (обновлено: 15:29 03.01.2022)
 
На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет

Пассажирский автобус съехал в кювет на Сахалине, есть пострадавшие

© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиПассажирский автобус съехал в кювет в районе села Онор на Сахалине
Пассажирский автобус съехал в кювет в районе села Онор на Сахалине - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской области
Пассажирский автобус съехал в кювет в районе села Онор на Сахалине
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 янв – РИА Новости. Человек пострадал при съезде пассажирского автобуса в кювет на Сахалине, по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
"Прокуратурой Смирныховского района по факту съезда рейсового автобуса на федеральной трассе Южно-Сахалинск-Оха в кювет, в результате которого предварительно один человек получил телесные повреждения, организовано проведение проверки", - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Кроме того, по данному факту проверку проводит СУ СК РФ по Сахалинской области. Мероприятия контролирует островная прокуратура.
ДТП произошло днем 3 января. Автобус ехал в районе села Онор, в салоне находилось 15 человек, из них двое детей. Всех пассажиров расположили в пункте временного размещения, который организовали в сельской школе. Сахалинцев заберет другой автобус после улучшения погодных условий на острове. Причины происшествия выясняются.
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ПроисшествияСахалинская областьСледственный комитет России (СК РФ)СахалинРоссия
 
 
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