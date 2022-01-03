https://ria.ru/20220103/apple-1766513014.html

Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов

Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов - РИА Новости, 03.01.2022

Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов

Акции Apple дорожают почти на 3%, капитализация компании впервые превысила 3 триллиона долларов, что является первым случаем в истории, когда рыночная стоимость РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T21:49

2022-01-03T21:49

2022-01-03T22:02

экономика

apple

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Акции Apple дорожают почти на 3%, капитализация компании впервые превысила 3 триллиона долларов, что является первым случаем в истории, когда рыночная стоимость компании превысила эту отметку, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.55 мск стоимость акций Apple росла на 2,82%, до 182,58 долларов за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достиг 182,88 доллара. Таким образом, капитализация компании превысила отметку в 3 триллиона долларов.Вместе с тем, Apple стала первой компанией, которой удалось превысить эту отметку в 3 триллиона долларов.Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний, хотя в октябре 2021 года она ненадолго уступала место Microsoft. На данный момент Microsoft с капитализацией в 2,5 триллиона долларов занимает вторую строчку этого списка, а третье место занимает Saudi Aramco. Ее капитализация оценивается в 1,9 триллиона долларов.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20211224/apple-1765262674.html

https://ria.ru/20211229/apple-1766011293.html

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экономика, apple