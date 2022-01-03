https://ria.ru/20220103/analiz-1766485258.html

Путин поручил провести анализ исполнения поручений после ЧП на "Распадской"

Путин поручил провести анализ исполнения поручений после ЧП на "Распадской" - РИА Новости, 03.01.2022

Путин поручил провести анализ исполнения поручений после ЧП на "Распадской"

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта проанализировать исполнение поручений после ЧП на шахтах "Распадская" и "Северная", при необходимости принять... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:58

2022-01-03T14:58

2022-01-03T14:58

экономика

промышленность

владимир путин

михаил мишустин

шахта "распадская"

северная (шахта)

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта проанализировать исполнение поручений после ЧП на шахтах "Распадская" и "Северная", при необходимости принять меры."Правительству Российской Федерации совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности обеспечить проведение анализа результатов исполнения поручений Правительства Российской Федерации, ранее данных в связи с авариями на шахтах "Распадская" и "Северная", и при необходимости принять дополнительные меры по реализации этих поручений", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 марта 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.Владимир Путин поручил поручил к августу создать финансовые механизмы, гарантирующие выполнение работ по ликвидации, консервации горных выработок, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить создание финансовых механизмов, гарантирующих выполнение пользователями недр работ по ликвидации, консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 августа 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220103/putin-1766480879.html

https://ria.ru/20220103/vyvod-1766481682.html

https://ria.ru/20220103/proizvodstvo-1766481923.html

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экономика, промышленность, владимир путин, михаил мишустин, шахта "распадская", северная (шахта), россия