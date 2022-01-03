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Британским военным у границ России поступил странный приказ из Лондона
Mirror: британским военным приказали имитировать активность около России - РИА Новости, 03.01.2022
Британским военным у границ России поступил странный приказ из Лондона
Британским военным, находящимся в Эстонии около границы с Россией, приказали имитировать активность, сообщает Mirror со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T02:54
2022-01-03T02:54
в мире
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нато
вооруженные силы великобритании
россия
тони радакин
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Британским военным, находящимся в Эстонии около границы с Россией, приказали имитировать активность, сообщает Mirror со ссылкой на источник.Согласно информации издания, инцидент произошел 20 декабря и был связан с визитом командующего вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина.Уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.По словам собеседника издания, во время посещения Радакином ангара с вооружениями солдаты должны были притвориться, что они занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации.Собеседник издания назвал случившееся "чушью", отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием.
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в мире, эстония, великобритания, нато, вооруженные силы великобритании, россия, тони радакин
02:54 03.01.2022
 
Mirror: британским военным приказали имитировать активность около России

Mirror: британским военным в Эстонии у границ с Россией приказали имитировать активность

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Британским военным, находящимся в Эстонии около границы с Россией, приказали имитировать активность, сообщает Mirror со ссылкой на источник.
Согласно информации издания, инцидент произошел 20 декабря и был связан с визитом командующего вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина.

"Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции "Кабрит" в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству", — написала газета.

Уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.
По словам собеседника издания, во время посещения Радакином ангара с вооружениями солдаты должны были притвориться, что они занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации.
Собеседник издания назвал случившееся "чушью", отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
Вчера, 16:18
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В миреЭстонияВеликобританияНАТОВооруженные силы ВеликобританииРоссияТони Радакин
 
 
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