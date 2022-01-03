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Британским военным у границ России поступил странный приказ из Лондона
Mirror: британским военным приказали имитировать активность около России - РИА Новости, 03.01.2022
Британским военным у границ России поступил странный приказ из Лондона
Британским военным, находящимся в Эстонии около границы с Россией, приказали имитировать активность, сообщает Mirror со ссылкой на источник. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T02:54
2022-01-03T02:54
2022-01-03T02:54
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нато
вооруженные силы великобритании
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Британским военным, находящимся в Эстонии около границы с Россией, приказали имитировать активность, сообщает Mirror со ссылкой на источник.Согласно информации издания, инцидент произошел 20 декабря и был связан с визитом командующего вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина.Уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.По словам собеседника издания, во время посещения Радакином ангара с вооружениями солдаты должны были притвориться, что они занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации.Собеседник издания назвал случившееся "чушью", отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием.
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в мире, эстония, великобритания, нато, вооруженные силы великобритании, россия, тони радакин
Mirror: британским военным приказали имитировать активность около России
Mirror: британским военным в Эстонии у границ с Россией приказали имитировать активность