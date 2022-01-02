https://ria.ru/20220102/zvezdopad-1766399248.html
Россияне увидят первый новогодний звездопад 3 января
Россияне увидят первый новогодний звездопад 3 января - РИА Новости, 02.01.2022
Россияне увидят первый новогодний звездопад 3 января
Метеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 "падающих звезд" в час, пик потока наступит с полуночи до рассвета 3 января, сообщается на сайте Московского РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T03:35
2022-01-02T03:35
2022-01-02T03:36
московский планетарий
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Метеорный поток Квадрантиды позволит увидеть до 120 "падающих звезд" в час, пик потока наступит с полуночи до рассвета 3 января, сообщается на сайте Московского планетария.Уточняется, что условия видимости для наблюдения метеорного потока идеальны на всей территории России. Кроме того, Луна также не помешает наблюдению метеоров.Радиант метеорного потока (точка, кажущаяся источником метеоров – ред.) находится под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас. Ранее там располагалось созвездие Стенного Квадранта, которое и дало название метеорному потоку. Однако предложенное в 1795 году созвездие не пользовалось популярностью у астрономов и впоследствии было исключено из списка созвездий.
https://ria.ru/20220101/asteroid-1766340967.html
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московский планетарий, космос - риа наука, россия
03:35 02.01.2022 (обновлено: 03:36 02.01.2022)
Россияне увидят первый новогодний звездопад 3 января
Первый в 2022 году звездопад можно будет увидеть в России в ночь на 3 января