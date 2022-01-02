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Встречу Зеленского и Путина захотели сорвать
На Украине испугались оставлять Зеленского один на один с Путиным - РИА Новости, 02.01.2022
Встречу Зеленского и Путина захотели сорвать
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президента страны Владимира Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с российским лидером... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:18
2022-01-02T17:36
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
юрий луценко
донбасс
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президента страны Владимира Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично. &lt;…&gt; Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", — сказал Луценко в эфире "Украины 24".По его мнению, "компромат" на Зеленского есть и у российских спецслужб, и у Владимира Путина лично. Экс-генпрокурор не уточнил, каким образом он пришел к этому выводу.Помимо прочего, по словам Луценко, контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу."Приедет сюда (Зеленский — Прим.ред.) и скажет: &lt;…&gt; "я привез вам мир, никто не погибнет"", — заявил бывший генпрокурор.Сам президент Украины отмечал, что не исключает возможности проведения референдума. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в ответ на это напомнил, что подобные слова не соответствуют Минским соглашениям, и решать такие вопросы без участия ДНР и ЛНР — лицемерие. В Кремле, в свою очередь, заявилио важности налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не получала от Киева конкретных предложений о встрече Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле также подчеркивали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.
https://ria.ru/20211226/diplomat-1765563025.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, юрий луценко, донбасс, россия
15:18 02.01.2022 (обновлено: 17:36 02.01.2022)
 
На Украине испугались оставлять Зеленского один на один с Путиным

Экс-генпрокурор Украины Луценко: у президента России Путина есть компромат на Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президента страны Владимира Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично. <…> Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", — сказал Луценко в эфире "Украины 24".
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По его мнению, "компромат" на Зеленского есть и у российских спецслужб, и у Владимира Путина лично. Экс-генпрокурор не уточнил, каким образом он пришел к этому выводу.
Помимо прочего, по словам Луценко, контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу.
"Приедет сюда (Зеленский — Прим.ред.) и скажет: <…> "я привез вам мир, никто не погибнет"", — заявил бывший генпрокурор.
Сам президент Украины отмечал, что не исключает возможности проведения референдума. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в ответ на это напомнил, что подобные слова не соответствуют Минским соглашениям, и решать такие вопросы без участия ДНР и ЛНР — лицемерие. В Кремле, в свою очередь, заявилио важности налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не получала от Киева конкретных предложений о встрече Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле также подчеркивали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.
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