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В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа - РИА Новости, 02.01.2022
В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа
Идея запретить финансирование избирательных кампаний из-за границы, которая прописана в проекте новой конституции Белоруссии, продиктована опытом предыдущих... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T21:44
2022-01-02T21:44
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 янв - РИА Новости. Идея запретить финансирование избирательных кампаний из-за границы, которая прописана в проекте новой конституции Белоруссии, продиктована опытом предыдущих лет, заявил глава администрации президента Игорь Сергиенко.Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля 2022 года. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря. Конкретный срок всенародного обсуждения проекта новой конституции Белоруссии ранее не назывался: власти отмечали, что все будет зависеть от активности граждан. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы."И события прошлого года, и события предыдущих избирательных кампаний указывают на то, что такие попытки (финансирования избирательной кампании из-за рубежа – ред.) предпринимались определенными силами, структурами у нас в стране задействовать зарубежное финансирование. И они в значительной степени пресекались", - сказал Сергиенко в интервью общенациональному телевидению, отвечая на вопрос, продиктовано ли предложение прописать в конституции запрет на финансирование избирательной кампании из-за рубежа событиями 2020 года.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220102/konstitutsiya-1766443793.html
https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
21:44 02.01.2022
 
В Минске объяснили предложение о запрете финансировать выборы из-за рубежа

Предложение о запрете финансировать выборы в Белоруссии из-за рубежа продиктовано опытом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГерб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске
Герб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Герб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 янв - РИА Новости. Идея запретить финансирование избирательных кампаний из-за границы, которая прописана в проекте новой конституции Белоруссии, продиктована опытом предыдущих лет, заявил глава администрации президента Игорь Сергиенко.
Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится во второй половине февраля 2022 года. Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря. Конкретный срок всенародного обсуждения проекта новой конституции Белоруссии ранее не назывался: власти отмечали, что все будет зависеть от активности граждан. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы.
Конституция Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
20:57
Более тысячи предложений поступило от белорусов к проекту новой конституции
"И события прошлого года, и события предыдущих избирательных кампаний указывают на то, что такие попытки (финансирования избирательной кампании из-за рубежа – ред.) предпринимались определенными силами, структурами у нас в стране задействовать зарубежное финансирование. И они в значительной степени пресекались", - сказал Сергиенко в интервью общенациональному телевидению, отвечая на вопрос, продиктовано ли предложение прописать в конституции запрет на финансирование избирательной кампании из-за рубежа событиями 2020 года.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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