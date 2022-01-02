https://ria.ru/20220102/zakharova-1766427677.html

Захарова рассказала, как Британия раскачивает ситуацию в России

Захарова рассказала, как Британия раскачивает ситуацию в России - РИА Новости, 02.01.2022

Захарова рассказала, как Британия раскачивает ситуацию в России

Лондон пытается дестабилизировать обстановку внутри России, спонсируя вовлеченность в митинги, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T16:18

2022-01-02T16:18

2022-01-02T20:51

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мария захарова

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лондон пытается дестабилизировать обстановку внутри России, спонсируя вовлеченность в митинги, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию документов британского внешнеполитического ведомства.В своем Telegram-канале дипломат дала ссылку на сайт Underside, специализирующийся на анализе документов форин-офиса и британского посольства в России."В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей черной бухгалтерией. Цифры поражают воображение — более 1,3 миллиарда рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении", — написала Захарова.Она подчеркнула, что эти действия нарушают международное право.Захарова отметила, что у официального Лондона есть выбор: публично заявить, что все это фейк, или "признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге".

https://ria.ru/20211228/krizis-1765768034.html

https://ria.ru/20211230/armata-1766235658.html

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в мире, великобритания, мария захарова, россия