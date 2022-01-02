16:18 02.01.2022 (обновлено: 20:51 02.01.2022)
Захарова рассказала, как Британия раскачивает ситуацию в России
Захарова: Британия напрямую финансирует раскачку внутриполитической ситуации в России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лондон пытается дестабилизировать обстановку внутри России, спонсируя вовлеченность в митинги, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию документов британского внешнеполитического ведомства.
В своем Telegram-канале дипломат дала ссылку на сайт Underside, специализирующийся на анализе документов форин-офиса и британского посольства в России.
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"В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей черной бухгалтерией. Цифры поражают воображение — более 1,3 миллиарда рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении", — написала Захарова.
Она подчеркнула, что эти действия нарушают международное право.
"Британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества. Британцам необходимо напомнить о статье VI Заключительного акта СБСЕ ("Невмешательство во внутренние дела")?" — указала представитель МИД.
Захарова отметила, что у официального Лондона есть выбор: публично заявить, что все это фейк, или "признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге".
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