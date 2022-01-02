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Пожарные потушили огонь в жилом доме в Свердловской области
Пожарные потушили огонь в жилом доме в Свердловской области - РИА Новости, 02.01.2022
Пожарные потушили огонь в жилом доме в Свердловской области
Пожарные ликвидировали крупное возгорание в жилом доме в городе Сухой Лог Свердловской области, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T05:16
2022-01-02T05:16
происшествия
сухой лог
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в жилом доме в городе Сухой Лог Свердловской области, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.Ранее сообщалось, что трехэтажный жилой дом горит на площади 500 квадратных метров, два человека пострадали, они госпитализированы. Для эвакуированных жильцов был развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. В 5.25 (3.25 мск) пожар был локализован."В 6.00 (4.00 мск) открытое горение на пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Милицейской в городе Сухой Лог ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
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сухой лог
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происшествия, сухой лог, свердловская область
05:16 02.01.2022
 
Пожарные потушили огонь в жилом доме в Свердловской области

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в трехэтажном жилом доме в Свердловской области

© МЧС РФ Главное управление по Свердловской областиПожар в Сухом Логе, Свердловская область
Пожар в Сухом Логе, Свердловская область - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© МЧС РФ Главное управление по Свердловской области
Пожар в Сухом Логе, Свердловская область
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в жилом доме в городе Сухой Лог Свердловской области, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что трехэтажный жилой дом горит на площади 500 квадратных метров, два человека пострадали, они госпитализированы. Для эвакуированных жильцов был развернут пункт временного размещения в ближайшей школе. В 5.25 (3.25 мск) пожар был локализован.
Пожар в Сухом Логе, Свердловская область - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
04:00
В Свердловской области загорелся трехэтажный жилой дом
"В 6.00 (4.00 мск) открытое горение на пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Милицейской в городе Сухой Лог ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСухой ЛогСвердловская область
 
 
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