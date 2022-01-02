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Россиян предупредили о росте ставок по вкладам
Россиян предупредили о росте ставок по вкладам - РИА Новости, 02.01.2022
Россиян предупредили о росте ставок по вкладам
Ставки по вкладам в российских банках в новом году продолжат двигаться вверх вслед за ключевой ставкой ЦБ и в среднем вырастут до 8-9% годовых, некоторые банки... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:30
2022-01-02T11:03
экономика
совкомбанк
втб
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
михаил васильев
россия
василий карпунин
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ставки по вкладам в российских банках в новом году продолжат двигаться вверх вслед за ключевой ставкой ЦБ и в среднем вырастут до 8-9% годовых, некоторые банки будут предлагать до 9,5-10%, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Банк России по итогам декабрьского заседания совета директоров седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до 1 процентного пункта - теперь она составляет 8,5% годовых."Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в рублях от топ-10 крупнейших банков составляет около 7,4%. Тенденция по ее росту в ближайшие два-три месяца сохранится. Возможен рост в пределах 8,5%. При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5-10%. Но эти уровни едва ли будут устойчивыми", - полагает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".В ЦБ РФ ждут, что инфляция снизится до 4% к 2023 году, поясняет эксперт. При таком раскладе ключевая ставка Банка России будет снижаться уже во втором полугодии 2022 года, а значит, поводов для продолжения роста депозитных ставок уже не будет, рассуждает Карпунин.Увеличению ставок будет способствовать рост уверенности банков, что период повышенных ставок может затянуться и продлится большую часть 2022 года, отмечает руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По базовым вкладам крупнейших банков они могут составить 8-9%, прогнозирует эксперт.Такого же мнения придерживается и Олег Шибанов из "Сколково-РЭШ": по его словам, ставка окажется выше 8% у многих банков на весь следующий год. Зампред правления банка "Зенит" Наталья Тутова прогнозирует, что ставки по вкладам приблизятся к отметке в 9,5-10%.Благодаря росту ставок по вкладам существенно возрастет привлекательность депозитов, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С августа отток населения с рублевых вкладов прекратился и с сентября началось постепенное возвращение средств на депозиты. Васильев полагает, что эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы. А по мнению ВТБ, максимальная доходность по сберегательным продуктам в 2022 году вполне может достичь уже 10% годовых.
https://ria.ru/20220102/bank-1766405324.html
https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765309970.html
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экономика, совкомбанк, втб, центральный банк рф (цб рф), ипотека, михаил васильев, россия, василий карпунин, наталья тутова
09:30 02.01.2022 (обновлено: 11:03 02.01.2022)
 
Россиян предупредили о росте ставок по вкладам

Эксперты: ставки по вкладам в российских банках в 2022 году вырастут до 8-9% годовых

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ставки по вкладам в российских банках в новом году продолжат двигаться вверх вслед за ключевой ставкой ЦБ и в среднем вырастут до 8-9% годовых, некоторые банки будут предлагать до 9,5-10%, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Банк России по итогам декабрьского заседания совета директоров седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до 1 процентного пункта - теперь она составляет 8,5% годовых.
"Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в рублях от топ-10 крупнейших банков составляет около 7,4%. Тенденция по ее росту в ближайшие два-три месяца сохранится. Возможен рост в пределах 8,5%. При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5-10%. Но эти уровни едва ли будут устойчивыми", - полагает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".
В ЦБ РФ ждут, что инфляция снизится до 4% к 2023 году, поясняет эксперт. При таком раскладе ключевая ставка Банка России будет снижаться уже во втором полугодии 2022 года, а значит, поводов для продолжения роста депозитных ставок уже не будет, рассуждает Карпунин.
Увеличению ставок будет способствовать рост уверенности банков, что период повышенных ставок может затянуться и продлится большую часть 2022 года, отмечает руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По базовым вкладам крупнейших банков они могут составить 8-9%, прогнозирует эксперт.
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Такого же мнения придерживается и Олег Шибанов из "Сколково-РЭШ": по его словам, ставка окажется выше 8% у многих банков на весь следующий год. Зампред правления банка "Зенит" Наталья Тутова прогнозирует, что ставки по вкладам приблизятся к отметке в 9,5-10%.
Благодаря росту ставок по вкладам существенно возрастет привлекательность депозитов, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С августа отток населения с рублевых вкладов прекратился и с сентября началось постепенное возвращение средств на депозиты. Васильев полагает, что эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы. А по мнению ВТБ, максимальная доходность по сберегательным продуктам в 2022 году вполне может достичь уже 10% годовых.
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ЭкономикаСовкомбанкВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИпотекаМихаил ВасильевРоссияВасилий КарпунинНаталья Тутова
 
 
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