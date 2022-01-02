https://ria.ru/20220102/valyuta-1766395023.html

Не расслабляйтесь. Почему стоит купить валюту после праздников

Не расслабляйтесь. Почему стоит купить валюту после праздников - РИА Новости, 02.01.2022

Не расслабляйтесь. Почему стоит купить валюту после праздников

Отечественная валюта на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабела с ноября, когда у нее получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T02:17

2022-01-02T02:17

2022-01-02T02:17

экономика

сша

brent

центральный банк рф (цб рф)

россия

accent capital

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Отечественная валюта на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабела с ноября, когда у нее получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США. Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров перечислил агентству "Прайм" факторы, благодаря которым стоит приобрести после новогодних выходных валюту развитых стран, в том числе - доллар и евро.Макаров отметил, что до следующего заседания Банка России, запланированного на 11 февраля, не стоит ожидать серьезного укрепления рубля."Локальная и мировая инфляция продолжают расти. Нефть сорта Brent упала с максимальных значений 2021 года в 85$ за баррель и торгуется на уровне 71$. На последнем заседании 17 декабря ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставка на 100 б.п. до 8,5% годовых. Однако рубль слабо отреагировал на это столь значительное повышение - в начале укрепившись, он упал до 74 рублей за доллар. Можно предположить, что рынок был готов к повышению ключевой ставки", - подчеркивает финансист.

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экономика, сша, brent, центральный банк рф (цб рф), россия, accent capital