https://ria.ru/20220102/vaktsina-1766411303.html
В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ
В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ - РИА Новости, 02.01.2022
В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ
Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V", но расценивает их скорее как успокаивающие, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:06
2022-01-02T11:06
2022-01-02T12:25
москва
воз
российский фонд прямых инвестиций
земля
александр панкин
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V", но расценивает их скорее как успокаивающие, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Панкин."Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ("Спутник V" может получить одобрение. — Прим. ред.)", — сказал он.В середине декабря в ВОЗ заявляли, что могут признать российскую вакцину в первом квартале нового года. В январе в Россию должна приехать инспекция, которая проведет проверку технологических процессов.Сейчас "Спутник V" одобрен уже более чем 70 странами с общим населением четыре миллиарда человек (более половины населения Земли). По числу разрешений от государственных регуляторов вакцина занимает второе место в мире. При этом в США и странах ЕС она недоступна."Спутник V" разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, это первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19. Данные как его клинических испытаний, так и применения в разных странах (Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ, Белоруссии) демонстрируют, что это одна из самых безопасных и эффективных вакцин от коронавируса.
https://ria.ru/20211231/priznanie-1766278096.html
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москва, воз, российский фонд прямых инвестиций, земля, александр панкин, россия, вакцина "спутник v"
11:06 02.01.2022 (обновлено: 12:25 02.01.2022)
В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ
Замглавы МИД Панкин: в вопросе признания "Спутника V" ВОЗ есть обнадеживающие сигналы