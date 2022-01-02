https://ria.ru/20220102/vaktsina-1766411303.html

В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ

В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ - РИА Новости, 02.01.2022

В МИД прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ

Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V", но расценивает их скорее как успокаивающие, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:06

2022-01-02T11:06

2022-01-02T12:25

москва

воз

российский фонд прямых инвестиций

земля

александр панкин

россия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V", но расценивает их скорее как успокаивающие, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Панкин."Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ("Спутник V" может получить одобрение. — Прим. ред.)", — сказал он.В середине декабря в ВОЗ заявляли, что могут признать российскую вакцину в первом квартале нового года. В январе в Россию должна приехать инспекция, которая проведет проверку технологических процессов.Сейчас "Спутник V" одобрен уже более чем 70 странами с общим населением четыре миллиарда человек (более половины населения Земли). По числу разрешений от государственных регуляторов вакцина занимает второе место в мире. При этом в США и странах ЕС она недоступна."Спутник V" разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, это первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19. Данные как его клинических испытаний, так и применения в разных странах (Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ, Белоруссии) демонстрируют, что это одна из самых безопасных и эффективных вакцин от коронавируса.

https://ria.ru/20211231/priznanie-1766278096.html

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москва, воз, российский фонд прямых инвестиций, земля, александр панкин, россия, вакцина "спутник v"