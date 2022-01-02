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https://ria.ru/20220102/ukraina-1766425112.html
Эксперт заявил об отсутствии субъектности у Украины
Эксперт заявил об отсутствии субъектности у Украины - РИА Новости, 02.01.2022
Эксперт заявил об отсутствии субъектности у Украины
Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк своим заявлением хотел подчеркнуть скептицизм в отношении вступления страны в НАТО, заявил РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:45
2022-01-02T15:45
в мире
украина
сша
виктор ющенко
нато
верховная рада украины
богдан безпалько
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк своим заявлением хотел подчеркнуть скептицизм в отношении вступления страны в НАТО, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк заявил, что НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина в него вступит."Здесь скорее просматривается определенный скептицизм в отношении Украина-НАТО. Я думаю, что экс-советник имел в виду не что организация сама развалится до того, как Украина туда вступит, а что, во-первых, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманны и пока что они являются предметом обсуждения между США и Россией, а не между Украиной и НАТО. А во-вторых ,что Украину используют как инструмент, который можно использовать либо в рамках НАТО, либо вне рамок альянса", - сказал эксперт в беседе с агентством.Ивасюк подчеркнул завуалированным образом отсутствие у Украины субъектности, считает Безпалько."Украина не выступает как субъект. Она выступает как объект, которым манипулируют сильные мира сего. То, что Украина не принимает абсолютно никакого участия в этих процессах, – это точно", - отметил он.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
https://ria.ru/20211231/nato-1766292831.html
https://ria.ru/20220102/dostizhenie-1766402404.html
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в мире, украина, сша, виктор ющенко, нато, верховная рада украины, богдан безпалько, россия
15:45 02.01.2022
 
Эксперт заявил об отсутствии субъектности у Украины

Эксперт Безпалько заявил об отсутствии субъектности у Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк своим заявлением хотел подчеркнуть скептицизм в отношении вступления страны в НАТО, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк заявил, что НАТО прекратит свое существование раньше, чем Украина в него вступит.
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"Здесь скорее просматривается определенный скептицизм в отношении Украина-НАТО. Я думаю, что экс-советник имел в виду не что организация сама развалится до того, как Украина туда вступит, а что, во-первых, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманны и пока что они являются предметом обсуждения между США и Россией, а не между Украиной и НАТО. А во-вторых ,что Украину используют как инструмент, который можно использовать либо в рамках НАТО, либо вне рамок альянса", - сказал эксперт в беседе с агентством.
Ивасюк подчеркнул завуалированным образом отсутствие у Украины субъектности, считает Безпалько.
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"Украина не выступает как субъект. Она выступает как объект, которым манипулируют сильные мира сего. То, что Украина не принимает абсолютно никакого участия в этих процессах, – это точно", - отметил он.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
 
В миреУкраинаСШАВиктор ЮщенкоНАТОВерховная Рада УкраиныБогдан БезпалькоРоссия
 
 
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