https://ria.ru/20220102/ukraina-1766419293.html

В Госдуме призвали ЕС осудить деятельность украинских националистов

В Госдуме призвали ЕС осудить деятельность украинских националистов - РИА Новости, 02.01.2022

В Госдуме призвали ЕС осудить деятельность украинских националистов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что события, происходящие сегодня на Украине, должны быть осуждены Европарламентом, ПАСЕ и парламентской... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:42

2022-01-02T13:42

2022-01-02T20:18

в мире

киев

степан бандера

вячеслав володин

организация украинских националистов

госдума рф

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что события, происходящие сегодня на Украине, должны быть осуждены Европарламентом, ПАСЕ и парламентской ассамблеей ОБСЕ."Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", - написал Володин в Telegram.Как отметил Володин, Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология, это показал, в частности, прошедший накануне в Киеве митинг бандеровцев.По его словам, совершенно очевидно, что именно по этой причине Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, потребовал проведения расследования антисемитских проявлений во время марша."Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", - отметил он.Володин добавил, что Второй мировой войне погибли свыше 55 миллионов человек. "Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву", - отметил он."Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм", - заключил он.Накануне в Киеве прошел националистический марш в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.Израиль в воскресенье осудил националистический марш в Киеве.* Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765743011.html

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в мире, киев, степан бандера, вячеслав володин, организация украинских националистов, госдума рф, петр порошенко, украинская повстанческая армия, россия