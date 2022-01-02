https://ria.ru/20220102/ukraina-1766419293.html
В Госдуме призвали ЕС осудить деятельность украинских националистов
В Госдуме призвали ЕС осудить деятельность украинских националистов - РИА Новости, 02.01.2022
В Госдуме призвали ЕС осудить деятельность украинских националистов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что события, происходящие сегодня на Украине, должны быть осуждены Европарламентом, ПАСЕ и парламентской... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T13:42
2022-01-02T13:42
2022-01-02T20:18
в мире
киев
степан бандера
вячеслав володин
организация украинских националистов
госдума рф
петр порошенко
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что события, происходящие сегодня на Украине, должны быть осуждены Европарламентом, ПАСЕ и парламентской ассамблеей ОБСЕ."Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", - написал Володин в Telegram.Как отметил Володин, Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология, это показал, в частности, прошедший накануне в Киеве митинг бандеровцев.По его словам, совершенно очевидно, что именно по этой причине Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, потребовал проведения расследования антисемитских проявлений во время марша."Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", - отметил он.Володин добавил, что Второй мировой войне погибли свыше 55 миллионов человек. "Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву", - отметил он."Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм", - заключил он.Накануне в Киеве прошел националистический марш в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.Израиль в воскресенье осудил националистический марш в Киеве.* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, киев, степан бандера, вячеслав володин, организация украинских националистов, госдума рф, петр порошенко, украинская повстанческая армия, россия
13:42 02.01.2022 (обновлено: 20:18 02.01.2022)
В Госдуме призвали ЕС осудить деятельность украинских националистов
Спикер Госдумы Володин призвал Европарламент осудить марш националистов в Киеве
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что события, происходящие сегодня на Украине, должны быть осуждены Европарламентом, ПАСЕ и парламентской ассамблеей ОБСЕ.
"Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", - написал Володин в Telegram
.
Как отметил Володин, Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология, это показал, в частности, прошедший накануне в Киеве
митинг бандеровцев.
"На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена ПРОТИВ одних, но быть ЗА других. Она направлена против всего человечества", - добавил Володин.
По его словам, совершенно очевидно, что именно по этой причине Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, потребовал проведения расследования антисемитских проявлений во время марша.
"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США
и Англия", - отметил он.
Володин добавил, что Второй мировой войне погибли свыше 55 миллионов человек. "Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву", - отметил он.
"Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм", - заключил он.
Накануне в Киеве прошел националистический марш в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН
), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии
"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко
дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва
это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
Израиль в воскресенье осудил националистический марш в Киеве.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России