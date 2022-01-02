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Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа
Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа - РИА Новости, 02.01.2022
Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа
Израильская армия наносит удары по целям в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T02:00
2022-01-02T02:00
2022-01-02T02:04
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. Израильская армия наносит удары по целям в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных."ЦАХАЛ в настоящее время атакует цели террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении военных.В субботу утром израильская армия сообщила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива.Армия отмечала, что, согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.
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в мире, израиль, тель-авив
02:00 02.01.2022 (обновлено: 02:04 02.01.2022)
Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа
ЦАХАЛ нанесла удары по целям в секторе Газа