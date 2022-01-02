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Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа - РИА Новости, 02.01.2022

Израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа

Израильская армия наносит удары по целям в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T02:00

2022-01-02T02:00

2022-01-02T02:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. Израильская армия наносит удары по целям в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных."ЦАХАЛ в настоящее время атакует цели террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении военных.В субботу утром израильская армия сообщила, что засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива.Армия отмечала, что, согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.

https://ria.ru/20220101/rakety-1766363361.html

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в мире, израиль, тель-авив