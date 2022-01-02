Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен
Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен Грин за дезинформацию о COVID-19
Логотип социальной сети Twitter
ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала личный аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за якобы распространение дезинформации о коронавирусе.
"Мы навсегда заблокировали указанный вами аккаунт @mtgreenee за неоднократные нарушения нашей политики дезинформации о COVID-19", - говорится в заявлении Twitter.
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Между тем, рабочий аккаунт конгрессвумен @RepMTG по-прежнему остается доступен.
Прежде Twitter неоднократно приостанавливала действие аккаунта республиканки за распространение дезинформации о коронавирусе и вакцинах против него. Ряд публикаций политика помечались как "вводящие в заблуждение". Таким образом, Грин предупреждали, что ее страница будет заблокирована навсегда, если она продолжит распространять ложные, с точки зрения руководства соцсети, сведения.
Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену.
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Ранее Грин внесла в палату представителей статьи импичмента президенту США Джо Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".
Телеканал CNN также ранее сообщал, что Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.