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Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен
Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен - РИА Новости, 02.01.2022
Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен
Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала личный аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за якобы... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T18:32
2022-01-02T18:32
в мире
сша
джо байден
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хантер байден
россия
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ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала личный аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за якобы распространение дезинформации о коронавирусе."Мы навсегда заблокировали указанный вами аккаунт @mtgreenee за неоднократные нарушения нашей политики дезинформации о COVID-19", - говорится в заявлении Twitter.Между тем, рабочий аккаунт конгрессвумен @RepMTG по-прежнему остается доступен.Прежде Twitter неоднократно приостанавливала действие аккаунта республиканки за распространение дезинформации о коронавирусе и вакцинах против него. Ряд публикаций политика помечались как "вводящие в заблуждение". Таким образом, Грин предупреждали, что ее страница будет заблокирована навсегда, если она продолжит распространять ложные, с точки зрения руководства соцсети, сведения.Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену.Ранее Грин внесла в палату представителей статьи импичмента президенту США Джо Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".Телеканал CNN также ранее сообщал, что Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
https://ria.ru/20210506/blokirovka-1731353219.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, хантер байден, россия
18:32 02.01.2022
 
Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен

Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен Грин за дезинформацию о COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter
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ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала личный аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за якобы распространение дезинформации о коронавирусе.
"Мы навсегда заблокировали указанный вами аккаунт @mtgreenee за неоднократные нарушения нашей политики дезинформации о COVID-19", - говорится в заявлении Twitter.
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Между тем, рабочий аккаунт конгрессвумен @RepMTG по-прежнему остается доступен.
Прежде Twitter неоднократно приостанавливала действие аккаунта республиканки за распространение дезинформации о коронавирусе и вакцинах против него. Ряд публикаций политика помечались как "вводящие в заблуждение". Таким образом, Грин предупреждали, что ее страница будет заблокирована навсегда, если она продолжит распространять ложные, с точки зрения руководства соцсети, сведения.
Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену.
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Ранее Грин внесла в палату представителей статьи импичмента президенту США Джо Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".
Телеканал CNN также ранее сообщал, что Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампХантер БайденРоссия
 
 
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