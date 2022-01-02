https://ria.ru/20220102/tserkov-1766417765.html

Митрополит сравнил ситуацию в православии с расколом XI века

Митрополит сравнил ситуацию в православии с расколом XI века - РИА Новости, 02.01.2022

Митрополит сравнил ситуацию в православии с расколом XI века

Ситуация в православии напоминает раскол XI века, когда ссора Константинопольского патриарха и папы римского привела к многовековому разделению церкви,... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:19

2022-01-02T13:19

2022-01-02T14:28

религия

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ситуация в православии напоминает раскол XI века, когда ссора Константинопольского патриарха и папы римского привела к многовековому разделению церкви, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2019 году патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины. В РПЦ отмечали, что последствия этого решения могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке. В конце декабря 2021-го синод Русской православной церкви обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке."По вине Константинопольского патриарха в мировом православии создана ситуация канонического хаоса. В этой ситуации каждой поместной церкви приходится определяться, с кем она: с каноническим православием или с раскольниками и самосвятами. Наша церковь свой выбор сделала. И мы благодарны тем поместным церквам, которые твердо стоят на страже священных канонов", — сказал митрополит Иларион.Он отметил, что в РПЦ скорбят о разделении в мировом православии, произошедшем на фоне признания Константинопольским патриархатом раскольнической церкви на Украине."Эта ситуация очень напоминает события середины XI века. Тогда рассорились Константинопольский патриарх и папа римский. Произошло разделение. Не думаю, что легаты папы, положившие буллу об отлучении на престол собора Святой Софии, представляли себе, что разделение продлится на века. И Константинопольский патриарх, предпринимая ответные действия, вряд ли мог себе это представить. Но церкви пошли своим путем. С веками отчуждение нарастало, и только девять веков спустя начались робкие попытки к сближению", — напомнил представитель Русской церкви.По его словам, первым шагом для разрешения сложившейся ситуации должно стать возвращение к тому положению, в котором все православные церкви находились до 2018 года, когда "решения принимались соборно, а не единолично". "Но ведь трудно себе представить, что Константинопольский патриарх захочет к этому вернуться. Он теперь считает себя вправе принимать единоличные решения, не советуясь с другими церквами, вопреки их воле и им в ущерб. И иерархи Константинопольского патриархата нам твердят: "Украинская автокефалия — это свершившийся факт". Ну, раз это так, то и разделение в мировом православии — тоже свершившийся факт", — сказал митрополит.Он добавил, что РПЦ молятся о вразумлении Константинопольского патриарха и тех иерархов, которые под его давлением признали раскол. "Верим, что соборным разумом церкви можно уврачевать раскол в мировом православии. Но надо смотреть на вещи реалистично: в условиях, когда соборные механизмы на межправославном уровне разрушены, этого ожидать трудно", — заключил представитель РПЦ.Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, в 451 году получила статус патриархата. Ее каноническая территория — страны Северной, Центральной и Южной Африки. Сейчас в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. Глава церкви — патриарх Александрийский и всея Африки Феодор Второй. Как отмечается на сайте РПЦ, до последнего времени церковь находилась в сильной зависимости от Константинополя.Так называемую Православную церковь Украины создали в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко путем слияния двух раскольнических организаций. Вскоре она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют в основном греки, а в 2020 году — предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на это разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>

https://ria.ru/20220102/religiya-1766417343.html

https://ria.ru/20220102/tserkov-1766417626.html

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феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия