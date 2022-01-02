https://ria.ru/20220102/tserkov-1766417626.html

Митрополит: в РПЦ не могут отказывать в окормлении православным Турции

Митрополит: в РПЦ не могут отказывать в окормлении православным Турции - РИА Новости, 02.01.2022

Митрополит: в РПЦ не могут отказывать в окормлении православным Турции

В Русской православной церкви не могут отказать в окормлении православным верующим в Турции, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:18

2022-01-02T13:18

2022-01-02T13:18

религия

турция

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

московский патриархат

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви не могут отказать в окормлении православным верующим в Турции, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2019 году патриарх Александрийский и вся Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в РПЦ ранее отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке – на канонической территории Александрийского патриархата. В конце декабря 2021 года синод Русской православной церкви обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке."Мы не могли отказать клирикам (Александрийского патриархата – ред.), осознавшим ошибочность позиции своего патриарха, в принятии их в лоно нашей церкви. Точно так же мы не можем отказывать православным верующим Турции (каноническая территория Константинопольского патриархата - ред.) в пастырском окормлении в условиях, когда Константинопольский патриарх стал на сторону раскола", - сказал митрополит Иларион.По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 года является патриархатом и "до последнего времени находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской православной церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. Глава церкви – патриарх Александрийский и вся Африки Феодор Второй.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>

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турция

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турция, феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), московский патриархат, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия