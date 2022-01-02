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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал
Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал - РИА Новости, 02.01.2022
Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал
В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T07:29
2022-01-02T16:38
экономика
природный газ
украина
словакия
европа
газпром
северный поток
сергей куприянов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.Так, прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 до 49 миллионов кубометров (41,7%) — это самый низкий показатель со 2 ноября.Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу.Как пояснял представитель компании Сергей Куприянов, этот маршрут не используется, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Снижение поставок по "Ямал — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Например, 21 декабря фьючерсы по индексу голландского TTF подскочили до исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, а 30 декабря упали ниже тысячи долларов.Газотранспортная система Украины — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС наряду с газопроводом "Ямал — Европа" и "Северным потоком".
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экономика, природный газ, украина, словакия, европа, газпром, северный поток, сергей куприянов, eustream
07:29 02.01.2022 (обновлено: 16:38 02.01.2022)
 
Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал

Транзит газа из России через Украину в Словакию 1 января упал на 41,7%

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Так, прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 до 49 миллионов кубометров (41,7%) — это самый низкий показатель со 2 ноября.
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Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу.
Как пояснял представитель компании Сергей Куприянов, этот маршрут не используется, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа по долгосрочным контрактам и дешевле спота.
Снижение поставок по "Ямал — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Например, 21 декабря фьючерсы по индексу голландского TTF подскочили до исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, а 30 декабря упали ниже тысячи долларов.
Газотранспортная система Украины — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС наряду с газопроводом "Ямал — Европа" и "Северным потоком".
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ЭкономикаПриродный газУкраинаСловакияЕвропаГазпромСеверный потокСергей КуприяновEustream
 
 
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