https://ria.ru/20220102/tranzit-1766403183.html

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал - РИА Новости, 02.01.2022

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал

В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T07:29

2022-01-02T07:29

2022-01-02T16:38

экономика

природный газ

украина

словакия

европа

газпром

северный поток

сергей куприянов

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.Так, прокачка через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 до 49 миллионов кубометров (41,7%) — это самый низкий показатель со 2 ноября.Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу.Как пояснял представитель компании Сергей Куприянов, этот маршрут не используется, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Снижение поставок по "Ямал — Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Например, 21 декабря фьючерсы по индексу голландского TTF подскочили до исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, а 30 декабря упали ниже тысячи долларов.Газотранспортная система Украины — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС наряду с газопроводом "Ямал — Европа" и "Северным потоком".

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/gaz-1766382862.html

https://ria.ru/20211231/gaz-1766330950.html

украина

словакия

европа

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экономика, природный газ, украина, словакия, европа, газпром, северный поток, сергей куприянов, eustream