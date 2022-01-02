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В Москве выросла стоимость проезда на транспорте

В Москве выросла стоимость проезда на транспорте - РИА Новости, 02.01.2022

В Москве выросла стоимость проезда на транспорте

Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля, не изменится стоимость проезда по Face Pay, билета на... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T00:12

2022-01-02T00:12

2022-01-02T00:12

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

метро

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля, не изменится стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.Ранее в пресс-службе департамента транспорта столицы сообщали РИА Новости, что со 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Разовая поездка по "Единому" билету изменится на 1 рубль - с 60 рублей до 61 рубля. Также изменится и стоимость билета на две поездки – 122 рубля - плюс один рубль за поездку.Помимо этого, цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля. Цена на "длинные" абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки.В департаменте уточнили, что владельцы персонализированной "Тройки" смогут теперь бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. По информации пресс-службы, этим будут пользоваться более пяти тысяч человек каждый день.Появятся также новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней.При этом не изменится стоимость проезда по Face Pay - она также составит 46 рублей, а цена билета на 365 дней сохранится на уровне 19,5 тысяч рублей. Останется прежней цена на проездной для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт - 1245 и 810 рублей.Помимо этого, с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения – это сэкономит время и деньги для более 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20211230/poezd-1766160921.html

https://ria.ru/20211228/metro-1765848687.html

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), метро