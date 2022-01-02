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Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву
Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву - РИА Новости, 02.01.2022
Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву
Движение "Талибан"* рекомендовало водителям автобусов приостанавливать свою работу на время молитвы, а женщинам предписало не ездить без хиджаба, говорится в... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T12:07
2022-01-02T12:07
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* рекомендовало водителям автобусов приостанавливать свою работу на время молитвы, а женщинам предписало не ездить без хиджаба, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.В заявлении отмечается, что женщины не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба, они также не могут ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 километров.Ранее телеканал Kabul News информировал, что талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211228/afganistan-1765779077.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
12:07 02.01.2022
 
Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву

Талибы рекомендовали водителям автобусов приостанавливать работу на время молитвы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"* рекомендовало водителям автобусов приостанавливать свою работу на время молитвы, а женщинам предписало не ездить без хиджаба, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.
В заявлении отмечается, что женщины не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба, они также не могут ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 километров.
Ранее телеканал Kabul News информировал, что талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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