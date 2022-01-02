https://ria.ru/20220102/submarina-1766396240.html

Раскрыта тайна пропавшей субмарины

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка - РИА Новости, 02.01.2022

Раскрыта тайна пропавшей субмарины

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку, пропавшую 80 лет назад, сообщает издание Express. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T01:14

2022-01-02T01:14

2022-01-02T01:14

в мире

испания

италия

вторая мировая война (1939-1945)

эгейское море

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку, пропавшую 80 лет назад, сообщает издание Express.Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, но 5 июля 1941 года была потоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey."История морского боя — словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие", - приводит издание слова одного из участников поисков.Jantina нашла последнее пристанище к югу от острова Миконос на глубине 103 метра. Субмарину удалось опознать с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.Jantina была спущена на воду в 1932 году, участвовала в гражданской войне в Испании. Пятого июня 1941 года ее потопила британская подлодка Torbey, которая выпустила по ней сразу шесть торпед. Спастись удалось только шести морякам, которые смогли доплыть до греческого острова Миконос.

https://ria.ru/20211223/arkheologiya-1764936781.html

испания

италия

эгейское море

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в мире, испания, италия, вторая мировая война (1939-1945), эгейское море