https://ria.ru/20220102/stantsii-1766400261.html
В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки
В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки - РИА Новости, 02.01.2022
В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки
Современные станции ближней разведки поступили в соединение спецназа Южного военного округа в Краснодарском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T04:11
2022-01-02T04:11
2022-01-02T04:11
безопасность
краснодарский край
южный военный округ
вадим астафьев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв – РИА Новости. Современные станции ближней разведки поступили в соединение спецназа Южного военного округа в Краснодарском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Новая техника позволит военнослужащим следить за стационарными и подвижными объектами противника, определяя их основные параметры, обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.Одной из особенностей станции "Соболятник" является возможность отслеживать артиллерийские снаряды, находящиеся в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Полученная информация передается на командный пункт для нанесения ответного удара, а также для корректировки огня артиллерии. При необходимости несколько станций могут быть объединены в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных потребителям.СБР "Фара" может применяться для наведения стрелкового станкового автоматического оружия по целям как в дневное, так и в ночное время, в том числе при отсутствии оптической видимости.
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безопасность, краснодарский край, южный военный округ, вадим астафьев
В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки
В спецназ ЮВО поступили новые СБР "Фара" и радиолокационные станции "Соболятник"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв – РИА Новости.
Современные станции ближней разведки поступили в соединение спецназа Южного военного округа в Краснодарском крае
, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев
.
"Партия из комплектов современных станций ближней разведки "Фара" и радиолокационные станции "Соболятник" поступила на вооружение соединения спецназа ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае", - сказал он.
Новая техника позволит военнослужащим следить за стационарными и подвижными объектами противника, определяя их основные параметры, обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.
Одной из особенностей станции "Соболятник" является возможность отслеживать артиллерийские снаряды, находящиеся в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Полученная информация передается на командный пункт для нанесения ответного удара, а также для корректировки огня артиллерии. При необходимости несколько станций могут быть объединены в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных потребителям.
СБР "Фара" может применяться для наведения стрелкового станкового автоматического оружия по целям как в дневное, так и в ночное время, в том числе при отсутствии оптической видимости.