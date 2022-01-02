https://ria.ru/20220102/stantsii-1766400261.html

В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки

В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки - РИА Новости, 02.01.2022

В спецназ ЮВО поступили новые станции ближней разведки

Современные станции ближней разведки поступили в соединение спецназа Южного военного округа в Краснодарском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T04:11

2022-01-02T04:11

2022-01-02T04:11

безопасность

краснодарский край

южный военный округ

вадим астафьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154211/80/1542118050_0:130:2798:1704_1920x0_80_0_0_86a84bdf7282202443072daa32c9b1f2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв – РИА Новости. Современные станции ближней разведки поступили в соединение спецназа Южного военного округа в Краснодарском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Новая техника позволит военнослужащим следить за стационарными и подвижными объектами противника, определяя их основные параметры, обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.Одной из особенностей станции "Соболятник" является возможность отслеживать артиллерийские снаряды, находящиеся в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Полученная информация передается на командный пункт для нанесения ответного удара, а также для корректировки огня артиллерии. При необходимости несколько станций могут быть объединены в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных потребителям.СБР "Фара" может применяться для наведения стрелкового станкового автоматического оружия по целям как в дневное, так и в ночное время, в том числе при отсутствии оптической видимости.

https://ria.ru/20211206/voyska-1762311153.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, краснодарский край, южный военный округ, вадим астафьев