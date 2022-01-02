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Как правильно спать на новогодних каникулах. Инструкция
Врачи объяснили, как восстановить сон после Нового года - РИА Новости, 02.01.2022
Как правильно спать на новогодних каникулах. Инструкция
Невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала приучить организм вставать в выходные в одно и тоже время, чтобы избежать бессоницы. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:40
2022-01-02T14:35
общество
михаил полуэктов
россия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала приучить организм вставать в выходные в одно и тоже время, чтобы избежать бессоницы."Можно перекусить, сделать что-то еще — чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще", — объяснила специалист в беседе с РБК.Также она рекомендовала не находиться в кровати больше 15 минут без сна."Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс "кровать — отсутствие сна", — добавила Царева.Также в беседе с изданием заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил о вреде долгого отдыха, поскольку его качество ухудшается от чрезмерной длительности."Скорее наоборот: сон становится более "размазанным" и менее глубоким. То же самое происходило во время локдауна: люди стали спать больше, но хуже", — объяснил он.Кроме того, Полуэктов рекомендовал при проявлениях бессонницы незамедлительно обратиться за медицинской помощью, поскольку это состояние может привести к опасным заболеваниям.
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общество, михаил полуэктов, россия
09:40 02.01.2022 (обновлено: 14:35 02.01.2022)
 
Врачи объяснили, как восстановить сон после Нового года

Сомнолог Царева посоветовала вставать в одно и то же время на праздничных выходных

© Pixabay / Claudio_ScottСон
Сон - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Pixabay / Claudio_Scott
Сон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала приучить организм вставать в выходные в одно и тоже время, чтобы избежать бессоницы.
"Можно перекусить, сделать что-то еще — чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще", — объяснила специалист в беседе с РБК.
Также она рекомендовала не находиться в кровати больше 15 минут без сна.
"Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс "кровать — отсутствие сна", — добавила Царева.
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Также в беседе с изданием заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил о вреде долгого отдыха, поскольку его качество ухудшается от чрезмерной длительности.
"Скорее наоборот: сон становится более "размазанным" и менее глубоким. То же самое происходило во время локдауна: люди стали спать больше, но хуже", — объяснил он.
Кроме того, Полуэктов рекомендовал при проявлениях бессонницы незамедлительно обратиться за медицинской помощью, поскольку это состояние может привести к опасным заболеваниям.
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