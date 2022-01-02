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Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года
Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года - РИА Новости, 02.01.2022
Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года
Самыми запоминающимися событиями 2021 года для россиян стали введение QR-кодов и локдауны, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T07:42
2022-01-02T07:42
общество
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самыми запоминающимися событиями 2021 года для россиян стали введение QR-кодов и локдауны, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.Большинство (58%) россиян признали, что в 2021 году им больше всего запомнилось введение QR-кодов в ряде регионов РФ. Для женщин это событие стало более заметным, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали жители Пермского края (75%), Самарской области и Челябинской области (по 73%), а среди профессий – бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).Второе место, по данным исследования, заняли локдауны в июне и ноябре, они запомнились 31% опрошенных. Чаще всего этот вариант выбирали жители Самарской области (43%), а также представители сферы продаж (41%).Третье место среди заметных событий года занимает приход движения "Талибан"* к власти в Афганистане – этот вариант отметили 26% респондентов. Чаще других его выбирали жители Челябинской области (38%), а также работники ИТ-сферы (39%).На четвертом месте оказалась стрельба в Казани – это происшествие наиболее запомнилось 24% россиян. На пятом месте оказалось признание СМИ и журналистов иноагентами, которое отметили 22% респондентов.Исследование проводилось с 19 по 24 декабря 2021 года среди 2 130 российских работников и соискателей.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211224/slova-1765293061.html
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общество, россия
07:42 02.01.2022
 
Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года

HeadHunter: самым запоминающимся событием 2021 года для россиян стало введение QR-кодов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самыми запоминающимися событиями 2021 года для россиян стали введение QR-кодов и локдауны, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
Большинство (58%) россиян признали, что в 2021 году им больше всего запомнилось введение QR-кодов в ряде регионов РФ. Для женщин это событие стало более заметным, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали жители Пермского края (75%), Самарской области и Челябинской области (по 73%), а среди профессий – бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).
Второе место, по данным исследования, заняли локдауны в июне и ноябре, они запомнились 31% опрошенных. Чаще всего этот вариант выбирали жители Самарской области (43%), а также представители сферы продаж (41%).
Третье место среди заметных событий года занимает приход движения "Талибан"* к власти в Афганистане – этот вариант отметили 26% респондентов. Чаще других его выбирали жители Челябинской области (38%), а также работники ИТ-сферы (39%).
На четвертом месте оказалась стрельба в Казани – это происшествие наиболее запомнилось 24% россиян. На пятом месте оказалось признание СМИ и журналистов иноагентами, которое отметили 22% респондентов.
Исследование проводилось с 19 по 24 декабря 2021 года среди 2 130 российских работников и соискателей.
Словарь - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 11:24
Россияне назвали главные слова года
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
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