https://ria.ru/20220102/sobytie-1766403638.html

Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года

Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года - РИА Новости, 02.01.2022

Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года

Самыми запоминающимися событиями 2021 года для россиян стали введение QR-кодов и локдауны, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T07:42

2022-01-02T07:42

2022-01-02T07:42

общество

россия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самыми запоминающимися событиями 2021 года для россиян стали введение QR-кодов и локдауны, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.Большинство (58%) россиян признали, что в 2021 году им больше всего запомнилось введение QR-кодов в ряде регионов РФ. Для женщин это событие стало более заметным, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали жители Пермского края (75%), Самарской области и Челябинской области (по 73%), а среди профессий – бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).Второе место, по данным исследования, заняли локдауны в июне и ноябре, они запомнились 31% опрошенных. Чаще всего этот вариант выбирали жители Самарской области (43%), а также представители сферы продаж (41%).Третье место среди заметных событий года занимает приход движения "Талибан"* к власти в Афганистане – этот вариант отметили 26% респондентов. Чаще других его выбирали жители Челябинской области (38%), а также работники ИТ-сферы (39%).На четвертом месте оказалась стрельба в Казани – это происшествие наиболее запомнилось 24% россиян. На пятом месте оказалось признание СМИ и журналистов иноагентами, которое отметили 22% респондентов.Исследование проводилось с 19 по 24 декабря 2021 года среди 2 130 российских работников и соискателей.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211224/slova-1765293061.html

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общество, россия