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На Камчатке два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине
На Камчатке два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине - РИА Новости, 02.01.2022
На Камчатке два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине
Тела двух людей нашли в машине, которая застряла в снегу на загородной трассе на Камчатке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T14:52
2022-01-02T14:52
2022-01-02T14:52
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 янв - РИА Новости. Тела двух людей нашли в машине, которая застряла в снегу на загородной трассе на Камчатке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю."По предварительным данным, утром 2 января на участке автодороги Мильково - Кирганик в кювете обнаружен автомобиль, в котором находились тела 31-летнего мужчины и 33-летней женщины без признаков жизни. Возможной причиной смерти стало отравление угарным газом в результате работы двигателя автомашины", - заявили в управлении.Следователи начали проверку обстоятельств гибели людей.Свою проверку начала и прокуратура региона, которая разбирается, как была организована расчистка дороги и обеспечена ли на участке безопасность движения.
https://ria.ru/20211229/otravlenie-1765973485.html
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
На Камчатке два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине
Два человека задохнулись на Камчатке в застрявшей на трассе машине