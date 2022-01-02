08:32 02.01.2022 (обновлено: 11:04 02.01.2022)
Русскоязычная община Сирии провела новогодний утренник для детей
Русскоязычная община Алеппо провела новогодний утренник для детей
Рождественская елка в городе Маалюля, Сирия. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 2 янв – РИА Новости. Представители русскоязычной общины сирийского города Алеппо, находящегося в нескольких десятках километрах от линии разграничения, провели традиционный новогодний утренник для детей, рассказала журналистам председатель общины Наталья Троцкая, приглашенные на это мероприятие российские военные пришли с подарками.
"Это сохранение традиций, дети ждут этот праздник. Несмотря на то, что тут мусульманская страна, Деда Мороза ждут все. Не Баба Ноэля, как это у арабов, а мы ждем нашего Деда Мороза. <…> Мы всегда приглашаем, и каждый год, если посмотреть по нашей исторической хронике, у нас всегда были военные", - рассказала Троцкая.
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Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) принесли с собой подарки для детей и взрослых от благотворительных организаций и волонтеров из Калужской области - мягкие игрушки, конфеты, книги на русском языке. На празднике молодым людям, принимающим активное участие в жизни общины, вручили почетные грамоты.
Следующим праздником в общине станет православное Рождество 7 января. В многоконфессиональном городе его традиционно отмечают наряду со всеми светскими и мусульманскими праздниками.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов в соответствии с сочинскими договоренностями был осуществлен, Турция и Россия приступили к совместному патрулированию.