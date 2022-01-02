https://ria.ru/20220102/serialy-1765894771.html

Какие сериалы 2021 года можно посмотреть на праздниках

Какие сериалы 2021 года можно посмотреть на праздниках - РИА Новости, 02.01.2022

Какие сериалы 2021 года можно посмотреть на праздниках

Лучший способ провести зимние каникулы, тем более в такую студеную погоду, — лениво досматривать сериалы минувшего года. Как-то неловко советовать "Игру в... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:11

культура

мартин скорсезе

новый год

netflix

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893083_17:0:844:465_1920x0_80_0_0_ec9cf915672e4b0fefe8e5f5d9f7c9a0.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Лучший способ провести зимние каникулы, тем более в такую студеную погоду, — лениво досматривать сериалы минувшего года. Как-то неловко советовать "Игру в кальмара", "Мейр из Исттауна" и "Наследников", их все и так видели (а если нет — посмотрите). Так что в этом списке — скорее недооцененные шоу, которые при этом поместятся в неспешный, но ограниченный, хронометраж праздничных дней.Настоящий нелепый детективПервая возможная рекомендация — британский мини-сериал "Садоводы" про двух супругов-убийц. Причем даже отгадывать, кто же совершил ужасное преступление, не придется. Об этом сообщат в самом начале шоу, основанного на реальных, пусть и невероятных событиях. По описанию этот проект слишком смахивает на типичный продукт эпохи стримингов — жанр тру-крайм, где рассказывают о настоящих преступлениях и расследованиях, очередное загадочное убийство. Но все не так просто, потому что обвиняемые в двойном убийстве пожилой семейной пары — удивительные недотепы, неагрессивные жертвы дурацких обстоятельств, не преступники по натуре. И они к тому же любят друг друга (волшебная игра Дэвида Тьюлиса и оскаровской лауреатки Оливии Колман), но это вовсе не Бонни и Клайд. Идеально для просмотра с родителями — совсем уж разнузданного картинного насилия в кадре не будет.Где смотреть: на "Амедиатеке".Игра на выживаниеНесмотря на название, сериал "Шершни" не посвящен насекомым. Это футбольная команда, хотя перед нами вовсе не спортивная драма. Героини, которые действительно вместе отправляются на соревнования по американскому футболу, туда так и не добираются, а остаются без надежд на нормальное существование жить в лесу, где начинают друг друга без затей поедать. Потом выжившие свидетели того ужаса пытаются как-то существовать дальше, но память о травме не отпускает. Вроде бы ничего нового, а оторваться невозможно — то ли дело в актрисах (на роли юных спортсменок подобрали максимально привлекательных девушек, а повзрослевших героинь играют в том числе Джульетт Льюис и Кристина Риччи). То ли в социальной подоплеке, но, так или иначе, сериал увлекательный.Где смотреть: на "Амедиатеке".Стендап со льготами для многодетных семейЛучшее российское шоу года, к тому же недлинное, что всегда приятно. Но его почти никто не видел. Даже в самом непопулярном онлайн-кинотеатре KION (а "Пингвины моей мамы" — его эксклюзив) он не попал в топ-3 по просмотрам.На эту подростковую историю хватит одного вечера. Подросток (Макар Хлебников — актерское открытие года) из семьи, где у него много братьев и сестер, но все приемные, идет выплескивать душу на сцену стендап-клуба. И здесь формулируются совершенно новые мысли о том, каково это — жить пятнадцатилетнему человеку в современном мире.Где смотреть: в KION.Шутить больше не веселоЧрезвычайно любопытную драматическую коллизию без лишних расшаркиваний и филлеров показывают в коротком ситкоме "Хитрости". Заслуженной богатой комедиантке берется помогать с материалом сценаристка-зумерка, которую до этого подвергли общественному осуждению после ее некорректного твита. Это как если бы шутки для сегодняшней Елены Степаненко села писать какая-нибудь Ирина Приходько или Ярослава Тринадцатко — налицо конфликт поколений и проблема отцов и детей, вернее, матерей и дочерей. Но выясняется, что двум женщинам, которые просто изо всех сил хотят самовыражаться и говорить со сцены то, о чем они думают, есть что обсудить и помимо возрастных различий и поколенческих установок.Где смотреть: на "Амедиатеке".Злое остроумие как способ выживанияЕще один важный сериал, посвященный женскому взрослению, — "Представьте, что вы в городе", снятый, как ни странно, Мартином Скорсезе для Netflix. Впрочем, его роль в проекте довольно номинальная — по сути, он просто привез камеру и поставил ее перед своей гениальной подругой, публицисткой Фран Лейбовиц, которая на протяжении семи нескучных серий убедительно рассказывает о литературе, культуре, спорте и прочем, что ее волнует. Оказывается, этого более чем достаточно, чтобы сделать один из лучших сериалов года: стиль Лейбовиц невозможно описать словами, зато она сама способна остроумно высмеять примерно что угодно, и не требуются никакие экшен-сцены и фэнтези-костюмы — просто послушайте умного человека.Где смотреть: на Netflix.Акварель судьбыТихий шедевр — сериал, который вроде бы не удался уже на стадии съемок, и это честно признает даже его автор, причем в кадре. Но эту фундаментальную проблему Джон Лури, художник и музыкант, обернул в свое главное достоинство, когда выпустил проект "Рисуя с Джоном". Наверное, можно было бы подумать, что это телекурсы по самодеятельному искусству, подобно "Радостям живописи" с Бобом Россом. На самом деле у Джона Лури, человека, не чужого кинематографу (он снимался у Джармуша в фильме "Вне закона", у Вендерса — в "Париж, Техас", у Линча — в "Диких сердцем"), получилось скорее философское медитационное путешествие внутрь собственной головы. По экрану ползет акварель, ветер колышет листья, на фоне Лури неохотно рассуждает о жизни — все это парадоксальным образом погружает в транс глубже, чем многие авторские фильмы. Еще и серии не длиннее 20 минут, и фоном можно смотреть — счастье, да и только.Где смотреть: на "Амедиатеке".Цвет жизниМожет показаться, что документалки на праздничных каникулах — только для глубоко депрессивных людей, но не стоит сразу воспринимать эту идею в штыки. "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо" — не просто очередной бессмысленный фильм о биологическом разнообразии. Во-первых, британец Дэвид Аттенборо — живой классик, у нас сопоставимой фигурой можно считать исключительно Николая Дроздова. Каждая его новая работа — событие. Во-вторых, тем более впечатляет его новая вроде бы простейшая идея — исследовать природные цвета животных и растений, причем даже те, что не видны человеческому глазу. Для этого сериала специально изобрели несколько камер. Цвет оказывается краеугольной, важнейшей характеристикой всего сущего. И эти ярчайшие божественные раскраски жизненно необходимо увидеть именно сейчас, когда за окном — лишь пятьдесят оттенков серого.Где смотреть: на Netflix.

https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мартин скорсезе, новый год, netflix, кино и сериалы