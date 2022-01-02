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Культура
https://ria.ru/20220102/serialy-1765894771.html
Какие сериалы 2021 года можно посмотреть на праздниках
Какие сериалы 2021 года можно посмотреть на праздниках - РИА Новости, 02.01.2022
Какие сериалы 2021 года можно посмотреть на праздниках
Лучший способ провести зимние каникулы, тем более в такую студеную погоду, — лениво досматривать сериалы минувшего года. Как-то неловко советовать "Игру в... РИА Новости, 02.01.2022
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культура
мартин скорсезе
новый год
netflix
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Лучший способ провести зимние каникулы, тем более в такую студеную погоду, — лениво досматривать сериалы минувшего года. Как-то неловко советовать "Игру в кальмара", "Мейр из Исттауна" и "Наследников", их все и так видели (а если нет — посмотрите). Так что в этом списке — скорее недооцененные шоу, которые при этом поместятся в неспешный, но ограниченный, хронометраж праздничных дней.Настоящий нелепый детективПервая возможная рекомендация — британский мини-сериал "Садоводы" про двух супругов-убийц. Причем даже отгадывать, кто же совершил ужасное преступление, не придется. Об этом сообщат в самом начале шоу, основанного на реальных, пусть и невероятных событиях. По описанию этот проект слишком смахивает на типичный продукт эпохи стримингов — жанр тру-крайм, где рассказывают о настоящих преступлениях и расследованиях, очередное загадочное убийство. Но все не так просто, потому что обвиняемые в двойном убийстве пожилой семейной пары — удивительные недотепы, неагрессивные жертвы дурацких обстоятельств, не преступники по натуре. И они к тому же любят друг друга (волшебная игра Дэвида Тьюлиса и оскаровской лауреатки Оливии Колман), но это вовсе не Бонни и Клайд. Идеально для просмотра с родителями — совсем уж разнузданного картинного насилия в кадре не будет.Где смотреть: на "Амедиатеке".Игра на выживаниеНесмотря на название, сериал "Шершни" не посвящен насекомым. Это футбольная команда, хотя перед нами вовсе не спортивная драма. Героини, которые действительно вместе отправляются на соревнования по американскому футболу, туда так и не добираются, а остаются без надежд на нормальное существование жить в лесу, где начинают друг друга без затей поедать. Потом выжившие свидетели того ужаса пытаются как-то существовать дальше, но память о травме не отпускает. Вроде бы ничего нового, а оторваться невозможно — то ли дело в актрисах (на роли юных спортсменок подобрали максимально привлекательных девушек, а повзрослевших героинь играют в том числе Джульетт Льюис и Кристина Риччи). То ли в социальной подоплеке, но, так или иначе, сериал увлекательный.Где смотреть: на "Амедиатеке".Стендап со льготами для многодетных семейЛучшее российское шоу года, к тому же недлинное, что всегда приятно. Но его почти никто не видел. Даже в самом непопулярном онлайн-кинотеатре KION (а "Пингвины моей мамы" — его эксклюзив) он не попал в топ-3 по просмотрам.На эту подростковую историю хватит одного вечера. Подросток (Макар Хлебников — актерское открытие года) из семьи, где у него много братьев и сестер, но все приемные, идет выплескивать душу на сцену стендап-клуба. И здесь формулируются совершенно новые мысли о том, каково это — жить пятнадцатилетнему человеку в современном мире.Где смотреть: в KION.Шутить больше не веселоЧрезвычайно любопытную драматическую коллизию без лишних расшаркиваний и филлеров показывают в коротком ситкоме "Хитрости". Заслуженной богатой комедиантке берется помогать с материалом сценаристка-зумерка, которую до этого подвергли общественному осуждению после ее некорректного твита. Это как если бы шутки для сегодняшней Елены Степаненко села писать какая-нибудь Ирина Приходько или Ярослава Тринадцатко — налицо конфликт поколений и проблема отцов и детей, вернее, матерей и дочерей. Но выясняется, что двум женщинам, которые просто изо всех сил хотят самовыражаться и говорить со сцены то, о чем они думают, есть что обсудить и помимо возрастных различий и поколенческих установок.Где смотреть: на "Амедиатеке".Злое остроумие как способ выживанияЕще один важный сериал, посвященный женскому взрослению, — "Представьте, что вы в городе", снятый, как ни странно, Мартином Скорсезе для Netflix. Впрочем, его роль в проекте довольно номинальная — по сути, он просто привез камеру и поставил ее перед своей гениальной подругой, публицисткой Фран Лейбовиц, которая на протяжении семи нескучных серий убедительно рассказывает о литературе, культуре, спорте и прочем, что ее волнует. Оказывается, этого более чем достаточно, чтобы сделать один из лучших сериалов года: стиль Лейбовиц невозможно описать словами, зато она сама способна остроумно высмеять примерно что угодно, и не требуются никакие экшен-сцены и фэнтези-костюмы — просто послушайте умного человека.Где смотреть: на Netflix.Акварель судьбыТихий шедевр — сериал, который вроде бы не удался уже на стадии съемок, и это честно признает даже его автор, причем в кадре. Но эту фундаментальную проблему Джон Лури, художник и музыкант, обернул в свое главное достоинство, когда выпустил проект "Рисуя с Джоном". Наверное, можно было бы подумать, что это телекурсы по самодеятельному искусству, подобно "Радостям живописи" с Бобом Россом. На самом деле у Джона Лури, человека, не чужого кинематографу (он снимался у Джармуша в фильме "Вне закона", у Вендерса — в "Париж, Техас", у Линча — в "Диких сердцем"), получилось скорее философское медитационное путешествие внутрь собственной головы. По экрану ползет акварель, ветер колышет листья, на фоне Лури неохотно рассуждает о жизни — все это парадоксальным образом погружает в транс глубже, чем многие авторские фильмы. Еще и серии не длиннее 20 минут, и фоном можно смотреть — счастье, да и только.Где смотреть: на "Амедиатеке".Цвет жизниМожет показаться, что документалки на праздничных каникулах — только для глубоко депрессивных людей, но не стоит сразу воспринимать эту идею в штыки. "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо" — не просто очередной бессмысленный фильм о биологическом разнообразии. Во-первых, британец Дэвид Аттенборо — живой классик, у нас сопоставимой фигурой можно считать исключительно Николая Дроздова. Каждая его новая работа — событие. Во-вторых, тем более впечатляет его новая вроде бы простейшая идея — исследовать природные цвета животных и растений, причем даже те, что не видны человеческому глазу. Для этого сериала специально изобрели несколько камер. Цвет оказывается краеугольной, важнейшей характеристикой всего сущего. И эти ярчайшие божественные раскраски жизненно необходимо увидеть именно сейчас, когда за окном — лишь пятьдесят оттенков серого.Где смотреть: на Netflix.
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мартин скорсезе, новый год, netflix, кино и сериалы
08:00 02.01.2022 (обновлено: 08:11 02.01.2022)
 

Какие сериалы 2021 года можно посмотреть на праздниках

© Иллюстрация РИА НовостиЛучшие сериалы
Лучшие сериалы - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Лучший способ провести зимние каникулы, тем более в такую студеную погоду, — лениво досматривать сериалы минувшего года. Как-то неловко советовать "Игру в кальмара", "Мейр из Исттауна" и "Наследников", их все и так видели (а если нет — посмотрите). Так что в этом списке — скорее недооцененные шоу, которые при этом поместятся в неспешный, но ограниченный, хронометраж праздничных дней.

Настоящий нелепый детектив

Первая возможная рекомендация — британский мини-сериал "Садоводы" про двух супругов-убийц. Причем даже отгадывать, кто же совершил ужасное преступление, не придется. Об этом сообщат в самом начале шоу, основанного на реальных, пусть и невероятных событиях. По описанию этот проект слишком смахивает на типичный продукт эпохи стримингов — жанр тру-крайм, где рассказывают о настоящих преступлениях и расследованиях, очередное загадочное убийство.
© Амедиатека

Оливия Колман в сериале "Садоводы"

Кадр из фильма Садоводы
1 из 4

Оливия Колман в сериале "Садоводы"

© Амедиатека
© Амедиатека

Кадр из мини-сериала "Садоводы"

Кадр из фильма Садоводы
2 из 4

Кадр из мини-сериала "Садоводы"

© Амедиатека
© Амедиатека

Дэвид Тьюлис в сериале "Садоводы"

Кадр из фильма Садоводы
3 из 4

Дэвид Тьюлис в сериале "Садоводы"

© Амедиатека
© Амедиатека

Сцена из мини-сериала "Садоводы"

Кадр из фильма Садоводы
4 из 4

Сцена из мини-сериала "Садоводы"

© Амедиатека
1 из 4

Оливия Колман в сериале "Садоводы"

© Амедиатека
2 из 4

Кадр из мини-сериала "Садоводы"

© Амедиатека
3 из 4

Дэвид Тьюлис в сериале "Садоводы"

© Амедиатека
4 из 4

Сцена из мини-сериала "Садоводы"

© Амедиатека
Но все не так просто, потому что обвиняемые в двойном убийстве пожилой семейной пары — удивительные недотепы, неагрессивные жертвы дурацких обстоятельств, не преступники по натуре. И они к тому же любят друг друга (волшебная игра Дэвида Тьюлиса и оскаровской лауреатки Оливии Колман), но это вовсе не Бонни и Клайд. Идеально для просмотра с родителями — совсем уж разнузданного картинного насилия в кадре не будет.
Где смотреть: на "Амедиатеке".

Игра на выживание

Несмотря на название, сериал "Шершни" не посвящен насекомым. Это футбольная команда, хотя перед нами вовсе не спортивная драма.
© Амедиатека

Кадр из сериала "Шершни"

Кадр из фильма Шершни
1 из 6

Кадр из сериала "Шершни"

© Амедиатека
© Амедиатека

Джульетт Льюис в сериале "Шершни"

Кадр из фильма Шершни
2 из 6

Джульетт Льюис в сериале "Шершни"

© Амедиатека
© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)

Кристина Риччи в сериале "Шершни"

Кадр из сериала Шершни
3 из 6

Кристина Риччи в сериале "Шершни"

© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)
© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)

Кристина Риччи в сериале "Шершни"

Кадр из сериала Шершни
4 из 6

Кристина Риччи в сериале "Шершни"

© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)
© Амедиатека

Кадр из сериала "Шершни"

Кадр из фильма Шершни
5 из 6

Кадр из сериала "Шершни"

© Амедиатека
© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)

Сцена из сериала "Шершни"

Кадр из сериала Шершни
6 из 6

Сцена из сериала "Шершни"

© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)
1 из 6

Кадр из сериала "Шершни"

© Амедиатека
2 из 6

Джульетт Льюис в сериале "Шершни"

© Амедиатека
3 из 6

Кристина Риччи в сериале "Шершни"

© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)
4 из 6

Кристина Риччи в сериале "Шершни"

© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)
5 из 6

Кадр из сериала "Шершни"

© Амедиатека
6 из 6

Сцена из сериала "Шершни"

© Aurum Producciones S.A., Creative Engine Entertainment (2021)
Героини, которые действительно вместе отправляются на соревнования по американскому футболу, туда так и не добираются, а остаются без надежд на нормальное существование жить в лесу, где начинают друг друга без затей поедать. Потом выжившие свидетели того ужаса пытаются как-то существовать дальше, но память о травме не отпускает.
Вроде бы ничего нового, а оторваться невозможно — то ли дело в актрисах (на роли юных спортсменок подобрали максимально привлекательных девушек, а повзрослевших героинь играют в том числе Джульетт Льюис и Кристина Риччи). То ли в социальной подоплеке, но, так или иначе, сериал увлекательный.
Где смотреть: на "Амедиатеке".

Стендап со льготами для многодетных семей

Лучшее российское шоу года, к тому же недлинное, что всегда приятно. Но его почти никто не видел. Даже в самом непопулярном онлайн-кинотеатре KION (а "Пингвины моей мамы" — его эксклюзив) он не попал в топ-3 по просмотрам.
© Фото : Лук-фильм (2021)

Макар Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

Кадр из сериала Пингвины моей мамы
1 из 4

Макар Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
© KION

Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"

Кадр из фильма Пингвины моей мамы
2 из 4

Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"

© KION
© Фото : Лук-фильм (2021)

Сцена из сериала "Пингвины моей мамы"

Кадр из сериала Пингвины моей мамы
3 из 4

Сцена из сериала "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
© KION

Эпизод из сериала "Пингвины моей мамы"

Кадр из фильма Пингвины моей мамы
4 из 4

Эпизод из сериала "Пингвины моей мамы"

© KION
1 из 4

Макар Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
2 из 4

Кадр из сериала "Пингвины моей мамы"

© KION
3 из 4

Сцена из сериала "Пингвины моей мамы"

© Фото : Лук-фильм (2021)
4 из 4

Эпизод из сериала "Пингвины моей мамы"

© KION
На эту подростковую историю хватит одного вечера. Подросток (Макар Хлебников — актерское открытие года) из семьи, где у него много братьев и сестер, но все приемные, идет выплескивать душу на сцену стендап-клуба. И здесь формулируются совершенно новые мысли о том, каково это — жить пятнадцатилетнему человеку в современном мире.
Где смотреть: в KION.

Шутить больше не весело

Чрезвычайно любопытную драматическую коллизию без лишних расшаркиваний и филлеров показывают в коротком ситкоме "Хитрости". Заслуженной богатой комедиантке берется помогать с материалом сценаристка-зумерка, которую до этого подвергли общественному осуждению после ее некорректного твита.
© Амедиатека

Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер в сериале "Хитрости"

Кадр из фильма Хитрости
1 из 3

Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер в сериале "Хитрости"

© Амедиатека
© Амедиатека

Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер в сериале "Хитрости"

Кадр из фильма Хитрости
2 из 3

Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер в сериале "Хитрости"

© Амедиатека
© АмедиатекаКадр из фильма "Хитрости"
Кадр из фильма Хитрости
3 из 3
Кадр из фильма "Хитрости"
© Амедиатека
1 из 3

Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер в сериале "Хитрости"

© Амедиатека
2 из 3

Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер в сериале "Хитрости"

© Амедиатека
3 из 3
Кадр из фильма "Хитрости"
© Амедиатека
Это как если бы шутки для сегодняшней Елены Степаненко села писать какая-нибудь Ирина Приходько или Ярослава Тринадцатко — налицо конфликт поколений и проблема отцов и детей, вернее, матерей и дочерей. Но выясняется, что двум женщинам, которые просто изо всех сил хотят самовыражаться и говорить со сцены то, о чем они думают, есть что обсудить и помимо возрастных различий и поколенческих установок.
Где смотреть: на "Амедиатеке".

Злое остроумие как способ выживания

Еще один важный сериал, посвященный женскому взрослению, — "Представьте, что вы в городе", снятый, как ни странно, Мартином Скорсезе для Netflix. Впрочем, его роль в проекте довольно номинальная — по сути, он просто привез камеру и поставил ее перед своей гениальной подругой, публицисткой Фран Лейбовиц, которая на протяжении семи нескучных серий убедительно рассказывает о литературе, культуре, спорте и прочем, что ее волнует.
Оказывается, этого более чем достаточно, чтобы сделать один из лучших сериалов года: стиль Лейбовиц невозможно описать словами, зато она сама способна остроумно высмеять примерно что угодно, и не требуются никакие экшен-сцены и фэнтези-костюмы — просто послушайте умного человека.
Где смотреть: на Netflix.

Акварель судьбы

Тихий шедевр — сериал, который вроде бы не удался уже на стадии съемок, и это честно признает даже его автор, причем в кадре. Но эту фундаментальную проблему Джон Лури, художник и музыкант, обернул в свое главное достоинство, когда выпустил проект "Рисуя с Джоном". Наверное, можно было бы подумать, что это телекурсы по самодеятельному искусству, подобно "Радостям живописи" с Бобом Россом.
© Hyperobject Industries (2021)Кадр из сериала "Рисуя с Джоном"
Кадр из сериала Рисуя с Джоном
1 из 7
Кадр из сериала "Рисуя с Джоном"
© Hyperobject Industries (2021)
© Hyperobject Industries (2021)

Художник Джон Лури

Кадр из сериала Рисуя с Джоном
2 из 7

Художник Джон Лури

© Hyperobject Industries (2021)
© Hyperobject Industries (2021)

Эпизод из сериала "Рисуя с Джоном"

Кадр из сериала Рисуя с Джоном
3 из 7

Эпизод из сериала "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
© Hyperobject Industries (2021)

Сцена из сериала "Рисуя с Джоном"

Кадр из сериала Рисуя с Джоном
4 из 7

Сцена из сериала "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
© Hyperobject Industries (2021)

Фрагмент сериала "Рисуя с Джоном"

Кадр из сериала Рисуя с Джоном
5 из 7

Фрагмент сериала "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
© Hyperobject Industries (2021)

Сериал "Рисуя с Джоном"

Кадр из сериала Рисуя с Джоном
6 из 7

Сериал "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
© Hyperobject Industries (2021)

"Рисуя с Джоном"

Кадр из сериала Рисуя с Джоном
7 из 7

"Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
1 из 7
Кадр из сериала "Рисуя с Джоном"
© Hyperobject Industries (2021)
2 из 7

Художник Джон Лури

© Hyperobject Industries (2021)
3 из 7

Эпизод из сериала "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
4 из 7

Сцена из сериала "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
5 из 7

Фрагмент сериала "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
6 из 7

Сериал "Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
7 из 7

"Рисуя с Джоном"

© Hyperobject Industries (2021)
На самом деле у Джона Лури, человека, не чужого кинематографу (он снимался у Джармуша в фильме "Вне закона", у Вендерса — в "Париж, Техас", у Линча — в "Диких сердцем"), получилось скорее философское медитационное путешествие внутрь собственной головы. По экрану ползет акварель, ветер колышет листья, на фоне Лури неохотно рассуждает о жизни — все это парадоксальным образом погружает в транс глубже, чем многие авторские фильмы. Еще и серии не длиннее 20 минут, и фоном можно смотреть — счастье, да и только.
Где смотреть: на "Амедиатеке".

Цвет жизни

Может показаться, что документалки на праздничных каникулах — только для глубоко депрессивных людей, но не стоит сразу воспринимать эту идею в штыки. "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо" — не просто очередной бессмысленный фильм о биологическом разнообразии. Во-первых, британец Дэвид Аттенборо — живой классик, у нас сопоставимой фигурой можно считать исключительно Николая Дроздова.
© Humble Bee Films (2021)Кадр из сериала "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо"
Кадр из сериала Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо
1 из 3
Кадр из сериала "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо"
© Humble Bee Films (2021)
© Humble Bee Films (2021)

Дэвид Аттенборо

Кадр из сериала Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо
2 из 3

Дэвид Аттенборо

© Humble Bee Films (2021)
© Humble Bee Films (2021)Кадр из сериала "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо"
Кадр из сериала Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо
3 из 3
Кадр из сериала "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо"
© Humble Bee Films (2021)
1 из 3
Кадр из сериала "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо"
© Humble Bee Films (2021)
2 из 3

Дэвид Аттенборо

© Humble Bee Films (2021)
3 из 3
Кадр из сериала "Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо"
© Humble Bee Films (2021)
Каждая его новая работа — событие. Во-вторых, тем более впечатляет его новая вроде бы простейшая идея — исследовать природные цвета животных и растений, причем даже те, что не видны человеческому глазу. Для этого сериала специально изобрели несколько камер. Цвет оказывается краеугольной, важнейшей характеристикой всего сущего. И эти ярчайшие божественные раскраски жизненно необходимо увидеть именно сейчас, когда за окном — лишь пятьдесят оттенков серого.
Где смотреть: на Netflix.
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