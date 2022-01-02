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Что будет с рублем в новом году
Что будет с рублем в новом году - РИА Новости, 02.01.2022
Что будет с рублем в новом году
Весь 2021-й рубль чувствовал себя довольно уверенно: дорогие нефть, газ, повышение ставки ЦБ. Однако новые испытания впереди — инфляция продолжает расти,... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T08:00
2022-01-02T20:58
экономика
рубль
доллар
центральный банк рф (цб рф)
всемирный банк
сбербанк россии
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Весь 2021-й рубль чувствовал себя довольно уверенно: дорогие нефть, газ, повышение ставки ЦБ. Однако новые испытания впереди — инфляция продолжает расти, "омикрон" тестирует мировую экономику на прочность, США грозят России "беспрецедентными" санкциями, усиливаются геополитические риски на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Справится ли национальная валюта со всем этим в начале года — в материале РИА Новости.Стоит на своемВ минувшие 12 месяцев рубль в целом не покидал коридор 74-75 за доллар. Всплески волатильности отправляли к 69 и 78, но ненадолго.Помогли общее ослабление доллара в первой половине года, мягкая монетарная политика ведущих ЦБ и взлет цен на энергоносители. Нефтяные котировки в условиях восстановления мировой экономики и увеличения спроса быстро достигли доковидного уровня.Сырье вообще дорожало рекордными за последние 12 лет темпами. За два квартала нефть прибавила 50%. Газ в Европе до сих пор бьет рекорды. Сказалось и то, что участники ОПЕК+ решили не менять темпы увеличения ежемесячной добычи — 400 тысяч баррелей в сутки.Осенью аналитики заговорили о начале нового нефтяного суперцикла — долговременном периоде подорожания большинства видов сырья. B JP Morgan Chase определили ключевые признаки: постпандемийное восстановление, "сверхмягкая" денежно-кредитная и бюджетная политика (низкие ставки, бюджетные стимулы центробанков), относительно слабый доллар, ускорение инфляции и агрессивные экологические меры.Знакомая ситуацияВ конце года картину подпортил омикрон-штамм. Но, как полагают некоторые аналитики, оснований для существенных валютных колебаний пока нет. Ситуация на рынках стабильная. Более того, если "омикрон" окажется легко переносимым и сыграет роль "естественной вакцины", это поддержит рисковые активы, включая рубль, считает Богдан Зварич, главный аналитик "Банки.ру".Обвал нефтяных котировок маловероятен. Усиление антиковидных ограничений в отдельных странах и регионах может оказать определенное давление на рынок энергоносителей. Однако, как мы убедились при распространении штамма "дельта", все идет по достаточно мягкому сценарию."В декабре были дни, когда нефть за несколько часов проваливалась сразу на четыре процента, при этом рубль только укреплялся. Это говорит о том, что игроки все меньше рассматривают доллар как тихую гавань для инвесторов в случае усиления шторма", — рассуждает Максим Киселев, профессор школы бизнеса "Синергия". По его прогнозу, в первом квартале эта тенденция сохранится. Курс будет колебаться в диапазоне 73-76.В то же время, если нефть из-за очередного витка пандемии подешевеет, а геополитический фон ухудшится, возможно возвращение к апрельским показателям — 75-77,5 за доллар и 87-89 за евро.Инфляция и повышение ставкиСпособна ударить и инфляция. Именно на эту угрозу указывал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. Он не исключил дальнейшего ужесточения политики ЦБ и повышения ключевой ставки. В декабре регулятор уже поднял ее с 7,5 до 8,5%.Это общемировая проблема. Одна из главных причин — кризис в цепочках поставок, вызванный пандемией. Справиться с ним пока не удается. Поэтому инфляция, скорее всего, в первом квартале не замедлится."Например, если не хватает полупроводниковых микросхем, повышение ставок тут ничего не изменит. Регулятор делает что может в данной ситуации, постепенно и вводя макропруденциальные меры, направленные на ограничение объемов кредитования, чтобы сдерживать внутренний спрос", — указывает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest.По мнению Сергея Макарова, заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital, укрепления российской валюты до следующего заседания ЦБ, которое планируется 11 февраля, ожидать не стоит. Его прогноз: диапазон 74,5 — 77. Дополнительно повлияет укрепление доллара к другим валютам и более жесткая риторика о сворачивании стимулов Федрезерва США.В банках Wells Fargo и Commerzbank полагают, что повышение ставок не избавит рубль от постепенного ослабления. Там ждут 76-78 за доллар.Геополитические рискиС октября российская валюта — под усиленным геополитическим давлением. Динамика в первом квартале во многом будет зависеть и от того, как пройдут переговоры между Россией и США по поводу Украины.По оценкам Татьяны Симоновой, если обстановка обострится, геополитическая премия в рубле увеличится до восьми-десяти с нынешних трех-четырех. То есть курс отправится к отметке 76-78. Если напряжение ослабеет, можно рассчитывать на 72.В "Райффайзенбанке" при условии снятия геополитических рисков видят еще больший потенциал укрепления — вплоть до 70,4. Традиционно отечественную валюту поддерживают экспортеры, уплачивающие налоги в бюджет, дорогая нефть, профицит текущего счета, солидные международные резервы. Более активному росту помешают отток капитала и интервенции Минфина, уточняют аналитики.Прогноз Сбербанка на 2022-й — 67. Основными факторами там называют рекордные цены на газ, высокие реальные ставки и внутренние инвестиции в проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
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экономика, рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, сбербанк россии, цены на нефть, россия
08:00 02.01.2022 (обновлено: 20:58 02.01.2022)
 

Что будет с рублем в новом году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Весь 2021-й рубль чувствовал себя довольно уверенно: дорогие нефть, газ, повышение ставки ЦБ. Однако новые испытания впереди — инфляция продолжает расти, "омикрон" тестирует мировую экономику на прочность, США грозят России "беспрецедентными" санкциями, усиливаются геополитические риски на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Справится ли национальная валюта со всем этим в начале года — в материале РИА Новости.

Стоит на своем

В минувшие 12 месяцев рубль в целом не покидал коридор 74-75 за доллар. Всплески волатильности отправляли к 69 и 78, но ненадолго.
Помогли общее ослабление доллара в первой половине года, мягкая монетарная политика ведущих ЦБ и взлет цен на энергоносители. Нефтяные котировки в условиях восстановления мировой экономики и увеличения спроса быстро достигли доковидного уровня.
Сырье вообще дорожало рекордными за последние 12 лет темпами. За два квартала нефть прибавила 50%. Газ в Европе до сих пор бьет рекорды. Сказалось и то, что участники ОПЕК+ решили не менять темпы увеличения ежемесячной добычи — 400 тысяч баррелей в сутки.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Татарстане
Осенью аналитики заговорили о начале нового нефтяного суперцикла — долговременном периоде подорожания большинства видов сырья. B JP Morgan Chase определили ключевые признаки: постпандемийное восстановление, "сверхмягкая" денежно-кредитная и бюджетная политика (низкие ставки, бюджетные стимулы центробанков), относительно слабый доллар, ускорение инфляции и агрессивные экологические меры.

Знакомая ситуация

В конце года картину подпортил омикрон-штамм. Но, как полагают некоторые аналитики, оснований для существенных валютных колебаний пока нет. Ситуация на рынках стабильная. Более того, если "омикрон" окажется легко переносимым и сыграет роль "естественной вакцины", это поддержит рисковые активы, включая рубль, считает Богдан Зварич, главный аналитик "Банки.ру".
Обвал нефтяных котировок маловероятен. Усиление антиковидных ограничений в отдельных странах и регионах может оказать определенное давление на рынок энергоносителей. Однако, как мы убедились при распространении штамма "дельта", все идет по достаточно мягкому сценарию.
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"В декабре были дни, когда нефть за несколько часов проваливалась сразу на четыре процента, при этом рубль только укреплялся. Это говорит о том, что игроки все меньше рассматривают доллар как тихую гавань для инвесторов в случае усиления шторма", — рассуждает Максим Киселев, профессор школы бизнеса "Синергия". По его прогнозу, в первом квартале эта тенденция сохранится. Курс будет колебаться в диапазоне 73-76.
В то же время, если нефть из-за очередного витка пандемии подешевеет, а геополитический фон ухудшится, возможно возвращение к апрельским показателям — 75-77,5 за доллар и 87-89 за евро.

Инфляция и повышение ставки

Способна ударить и инфляция. Именно на эту угрозу указывал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. Он не исключил дальнейшего ужесточения политики ЦБ и повышения ключевой ставки. В декабре регулятор уже поднял ее с 7,5 до 8,5%.
Это общемировая проблема. Одна из главных причин — кризис в цепочках поставок, вызванный пандемией. Справиться с ним пока не удается. Поэтому инфляция, скорее всего, в первом квартале не замедлится.
"Например, если не хватает полупроводниковых микросхем, повышение ставок тут ничего не изменит. Регулятор делает что может в данной ситуации, постепенно и вводя макропруденциальные меры, направленные на ограничение объемов кредитования, чтобы сдерживать внутренний спрос", — указывает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest.
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По мнению Сергея Макарова, заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital, укрепления российской валюты до следующего заседания ЦБ, которое планируется 11 февраля, ожидать не стоит. Его прогноз: диапазон 74,5 — 77. Дополнительно повлияет укрепление доллара к другим валютам и более жесткая риторика о сворачивании стимулов Федрезерва США.
В банках Wells Fargo и Commerzbank полагают, что повышение ставок не избавит рубль от постепенного ослабления. Там ждут 76-78 за доллар.

Геополитические риски

С октября российская валюта — под усиленным геополитическим давлением. Динамика в первом квартале во многом будет зависеть и от того, как пройдут переговоры между Россией и США по поводу Украины.
По оценкам Татьяны Симоновой, если обстановка обострится, геополитическая премия в рубле увеличится до восьми-десяти с нынешних трех-четырех. То есть курс отправится к отметке 76-78. Если напряжение ослабеет, можно рассчитывать на 72.
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
В "Райффайзенбанке" при условии снятия геополитических рисков видят еще больший потенциал укрепления — вплоть до 70,4. Традиционно отечественную валюту поддерживают экспортеры, уплачивающие налоги в бюджет, дорогая нефть, профицит текущего счета, солидные международные резервы. Более активному росту помешают отток капитала и интервенции Минфина, уточняют аналитики.
Прогноз Сбербанка на 2022-й — 67. Основными факторами там называют рекордные цены на газ, высокие реальные ставки и внутренние инвестиции в проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
 
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