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Митрополит рассказал о росте числа приходов РПЦ в разных странах
Митрополит рассказал о росте числа приходов РПЦ в разных странах - РИА Новости, 02.01.2022
Митрополит рассказал о росте числа приходов РПЦ в разных странах
Русская православная церковь не утратила единства на фоне действий раскольников на Украине, а число ее приходов и монастырей в разных странах стабильно растет,... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T13:36
2022-01-02T13:36
белоруссия
молдавия
петр порошенко
украинская православная церковь
московский патриархат
православная церковь украины (пцу)
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Русская православная церковь не утратила единства на фоне действий раскольников на Украине, а число ее приходов и монастырей в разных странах стабильно растет, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Наша церковь, объединяющая православных верующих России, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран, из-за вероломных действий раскольников и поддержавшего их Константинопольского патриарха не утратила своего единства и не умалилась. Украинская православная церковь, у которой более 100 архиереев, более 250 монастырей, более двенадцати тысяч приходов, остается единой с Русской православной церковью, сохраняя внутри нее самоуправляемый статус. А вместо захваченных раскольниками храмов строятся новые", - сказал митрополит Иларион.По его словам, продолжается рост всей Русской церкви. "Русская православная церковь и в России, и на Украине, и в других странах продолжает стабильно прирастать приходами и монастырями. У нас было шесть с половиной тысяч приходов, а сейчас более сорока тысяч, было двадцать монастырей, а сейчас почти тысяча. Это не повод для гордыни или победных реляций. Это повод для того, чтобы благодарить Бога. В беспрецедентном росте количества приходов, монастырей, верующих, монахов и монахинь мы видим благоволение Божие к нашей церкви. И верим, что "врата адова не одолеют ее", - заключил собеседник агентства.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона &gt;&gt;
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белоруссия, молдавия, петр порошенко, украинская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия
13:36 02.01.2022
 
Митрополит рассказал о росте числа приходов РПЦ в разных странах

Митрополит Иларион: число приходов и монастырей РПЦ в разных странах стабильно растет

© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Русская православная церковь не утратила единства на фоне действий раскольников на Украине, а число ее приходов и монастырей в разных странах стабильно растет, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Наша церковь, объединяющая православных верующих России, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран, из-за вероломных действий раскольников и поддержавшего их Константинопольского патриарха не утратила своего единства и не умалилась. Украинская православная церковь, у которой более 100 архиереев, более 250 монастырей, более двенадцати тысяч приходов, остается единой с Русской православной церковью, сохраняя внутри нее самоуправляемый статус. А вместо захваченных раскольниками храмов строятся новые", - сказал митрополит Иларион.
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По его словам, продолжается рост всей Русской церкви. "Русская православная церковь и в России, и на Украине, и в других странах продолжает стабильно прирастать приходами и монастырями. У нас было шесть с половиной тысяч приходов, а сейчас более сорока тысяч, было двадцать монастырей, а сейчас почти тысяча. Это не повод для гордыни или победных реляций. Это повод для того, чтобы благодарить Бога. В беспрецедентном росте количества приходов, монастырей, верующих, монахов и монахинь мы видим благоволение Божие к нашей церкви. И верим, что "врата адова не одолеют ее", - заключил собеседник агентства.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
 
БелоруссияМолдавияПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Россия
 
 
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