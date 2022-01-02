https://ria.ru/20220102/rpts-1766418186.html

Митрополит Иларион оценил возможность переговоров с иерархами АПЦ

Митрополит Иларион оценил возможность переговоров с иерархами АПЦ - РИА Новости, 02.01.2022

Митрополит Иларион оценил возможность переговоров с иерархами АПЦ

В Русской православной церкви (РПЦ) будут вести переговоры с иерархами Александрийского патриархата, если они выразят несогласие с решением Александрийского... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:23

2022-01-02T13:23

2022-01-02T13:23

украина

африка

русская православная церковь

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

митрополит волоколамский иларион

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) будут вести переговоры с иерархами Александрийского патриархата, если они выразят несогласие с решением Александрийского патриарха, признавшего ранее украинских раскольников, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2019 патриарх Александрийский и вся Африки Феодор II году признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в РПЦ ранее отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке – на канонической территории Александрийского патриархата. 29 декабря 2021 года синод Русской православной церкви обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке.Митрополит Иларион назвал теоретическим вопрос о том, могут ли в РПЦ исключить из состава новообразованного экзархата в Африке территории, возглавляемые иерархами Александрийской церкви, которые (если они) объявят о своем непризнании украинских раскольников."Если такая ситуация возникнет, мы будем ее изучать, вступим в переговоры. Но можно предположить, что в случае открытого несогласия с патриархом такие архиереи будут просто смещены со своих кафедр", - сказал митрополит Иларион.По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской православной церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Глава церкви – патриарх Александрийский и вся Африки Феодор Второй.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>

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украина, африка, русская православная церковь, феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, православная церковь украины (пцу)