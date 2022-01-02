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"Подрывает здоровье": почему опасен Wi-Fi роутер в квартире

Где безопасно установить Wi-Fi роутер в городской квартире - РИА Новости, 02.01.2022

"Подрывает здоровье": почему опасен Wi-Fi роутер в квартире

Wi-Fi-роутер нельзя считать абсолютно безвредным устройством. Современные аппараты генерируют слабое излучение, но долговременное воздействие с относительно... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T04:19

2022-01-02T04:19

2022-01-02T08:21

общество

wi-fi

квартира

максим назаренко

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Wi-Fi-роутер нельзя считать абсолютно безвредным устройством. Современные аппараты генерируют слабое излучение, но долговременное воздействие с относительно близкого расстояния может привести к негативным последствиям для здоровья, пояснил агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По словам Назаренко, самый лучший ответ на вопрос, как установить Wi-Fi роутер в городской квартире без вреда для здоровья — вообще его не устанавливать.Даже в относительно большой квартире площадью более ста квадратных метров излучение роутера, работающего на постоянной основе, “способно нанести заметный вред всем, кто в этой квартире проживает”, отмечает он. Также дополнительно необходимо обеспечить и отсутствие подобных излучающих устройств у соседей, что в реальной жизни, конечно же, невозможно.Вместе с тем, существует набор простых правил, соблюдение которых может снизить риски вредного для организма облучения.

https://ria.ru/20211225/internet-1765313986.html

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общество, wi-fi, квартира, максим назаренко