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"Подрывает здоровье": почему опасен Wi-Fi роутер в квартире
Где безопасно установить Wi-Fi роутер в городской квартире - РИА Новости, 02.01.2022
"Подрывает здоровье": почему опасен Wi-Fi роутер в квартире
Wi-Fi-роутер нельзя считать абсолютно безвредным устройством. Современные аппараты генерируют слабое излучение, но долговременное воздействие с относительно... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T04:19
2022-01-02T08:21
общество
wi-fi
квартира
максим назаренко
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Wi-Fi-роутер нельзя считать абсолютно безвредным устройством. Современные аппараты генерируют слабое излучение, но долговременное воздействие с относительно близкого расстояния может привести к негативным последствиям для здоровья, пояснил агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По словам Назаренко, самый лучший ответ на вопрос, как установить Wi-Fi роутер в городской квартире без вреда для здоровья — вообще его не устанавливать.Даже в относительно большой квартире площадью более ста квадратных метров излучение роутера, работающего на постоянной основе, “способно нанести заметный вред всем, кто в этой квартире проживает”, отмечает он. Также дополнительно необходимо обеспечить и отсутствие подобных излучающих устройств у соседей, что в реальной жизни, конечно же, невозможно.Вместе с тем, существует набор простых правил, соблюдение которых может снизить риски вредного для организма облучения.
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общество, wi-fi, квартира, максим назаренко
04:19 02.01.2022 (обновлено: 08:21 02.01.2022)
 
Где безопасно установить Wi-Fi роутер в городской квартире

Эксперт Назаренко предупредил об опасности Wi-Fi роутера возле спальни в квартире

CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
CC0 / 3844328 / Wireless
Wi-fi роутер
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Wi-Fi-роутер нельзя считать абсолютно безвредным устройством. Современные аппараты генерируют слабое излучение, но долговременное воздействие с относительно близкого расстояния может привести к негативным последствиям для здоровья, пояснил агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

“Близко — это в той же комнате, за некапитальной стенкой спальни, рядом с которой расположена ваша подушка. Близко — это в туалете. Вообще обеспечение хорошего Wi-Fi сигнала в туалете городской квартиры — серьезная провокация на подрыв здоровья и не только мужского", — подчеркивает эксперт.

По словам Назаренко, самый лучший ответ на вопрос, как установить Wi-Fi роутер в городской квартире без вреда для здоровья — вообще его не устанавливать.
Даже в относительно большой квартире площадью более ста квадратных метров излучение роутера, работающего на постоянной основе, “способно нанести заметный вред всем, кто в этой квартире проживает”, отмечает он. Также дополнительно необходимо обеспечить и отсутствие подобных излучающих устройств у соседей, что в реальной жизни, конечно же, невозможно.
Вместе с тем, существует набор простых правил, соблюдение которых может снизить риски вредного для организма облучения.
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ОбществоWi-FiКвартираМаксим Назаренко
 
 
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