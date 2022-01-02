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"Газпром" ожидает рекордных финансовых результатов по итогам 2021 года
"Газпром" ожидает рекордных финансовых результатов по итогам 2021 года - РИА Новости, 02.01.2022
"Газпром" ожидает рекордных финансовых результатов по итогам 2021 года
"Газпром" по итогам 2021 года ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, дивиденды также будут рекордными, сообщил глава компании Алексей... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:15
2022-01-02T15:15
2022-01-02T15:55
экономика
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Газпром" по итогам 2021 года ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, дивиденды также будут рекордными, сообщил глава компании Алексей Миллер."По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводятся слова Миллера в официальном Telegram-канале компании.Ранее в декабре зампред правления компании Фамил Садыгов сообщил, что "Газпром" ожидает в 2021 году рекордных финансовых показателей: выручка составит более 8,2 триллиона рублей, EBITDA — около 3,5 триллиона рублей, а чистая прибыль превысит 2 триллиона рублей.
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экономика, газпром, алексей миллер
15:15 02.01.2022 (обновлено: 15:55 02.01.2022)
"Газпром" ожидает рекордных финансовых результатов по итогам 2021 года
В "Газпроме" ожидают рекордных финансовых результатов и дивидендов по итогам 2021 года